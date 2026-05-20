I mercati azionari asiatici e dell’area del Pacifico hanno registrato una giornata in calo il 20 maggio 2026, influenzati dalla debolezza dei gruppi tecnologici e dal clima di incertezza di Wall Street. L’attesa per la trimestrale di Nvidia ha inoltre mantenuto elevata la cautela tra gli investitori, preoccupati per le prospettive del settore hi-tech.

Andamento dei Principali Listini Asiatici

La Borsa di Tokyo si è avviata verso la chiusura con un calo dell’1,3%. Hong Kong ha segnato una flessione dello 0,6%, mentre i listini cinesi si sono mantenuti deboli, senza segnali di ripresa.

Il mercato sudcoreano ha risentito della situazione, con Seul che ha registrato perdite attorno a un punto percentuale. L’indice hi-tech Kosdaq, che raggruppa le aziende tecnologiche, ha subito un ribasso ancora più marcato, pari al 2,8%, sottolineando la vulnerabilità del settore. A Sydney, la borsa ha ceduto l’1,2%, completando un quadro di diffusa apprensione regionale.

Contesto e Prospettive dei Mercati Globali

I future sull’avvio dei mercati europei si sono mostrati deboli, riflettendo l’incertezza che caratterizza l’andamento globale dei titoli tecnologici. La volatilità dei titoli del settore hi-tech ha avuto un impatto significativo sulle borse asiatiche, in particolare in attesa della pubblicazione dei dati finanziari di Nvidia.

Questi risultati sono considerati un indicatore importante per l’intero comparto tecnologico, influenzando le aspettative globali.

La situazione odierna evidenzia una forte correlazione tra i mercati asiatici e quelli statunitensi, soprattutto nei momenti di attesa per risultati societari di rilievo nel settore tecnologico. Gli investitori rimangono cauti in vista dei prossimi sviluppi, monitorando attentamente l’evoluzione del settore hi-tech e le sue implicazioni sui mercati internazionali.