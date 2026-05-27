Il 27 maggio 2026, le borse europee hanno mostrato andamenti contrastanti, rispecchiando le due velocità dei listini americani. A influenzare i mercati sono state le notizie discordanti sui colloqui tra Stati Uniti e Iran: l'annuncio della tv di Stato iraniana sulla possibile riapertura dello stretto di Hormuz “entro un mese” da un accordo è stato smentito dalla Casa Bianca. Questa incertezza ha spinto gli indici europei nuovamente sotto i livelli del 27 febbraio, data precedente l'attacco americano all’Iran.

A Piazza Affari, il FTSEMib ha registrato un calo dello 0,64%, chiudendo a 49.579 punti (minimo 49.461, massimo 50.127).

Il FTSE Mib ha ceduto lo 0,54%. Debole Francoforte (-0,05%), mentre Parigi (+0,5%), Madrid (+0,45%) e Londra (+0,1%) hanno chiuso in positivo.

Andamento dei settori e principali titoli

Nel lusso, acquisti su Puma (+6,58%), Adidas (+6,27%), Moncler (+5%) e Cucinelli (+2,76%). Gli automobilistici hanno beneficiato dei dati sulle vendite in Europa: Renault (+4,29%), Stellantis (+4,08%) e Mercedes (+3,08%). Stellantis, in particolare, ha guadagnato il 3,8% a 7,02 euro, grazie a un aumento del 5,5% delle vetture vendute ad aprile 2026 nell’UE, contribuendo al +5,1% totale delle immatricolazioni.

Ferrari, dopo la forte correzione precedente, è rimasta poco mossa (+0,07%), chiudendo con un lieve calo dello 0,11% a 283,75 euro.

Ribassi per il settore petrolifero: Saipem (-4,5%), Tenaris (-3,2%), TotalEnergies (-3,6%), BP (-2,8%), Shell (-2,4%) ed Eni (-2,81% a 22,52 euro). Tra le utilities, Enel ha perso il 2,4% a 9,59 euro. Nel MidCap, Technogym ha segnato un -8,82% a 18,1 euro. All’Euronext Growth Milan, Innovatec (+8,11%) ed ESI (+9,05%) sono salite dopo l’accordo di fusione.

Mercati valutari, materie prime e spread

Sul fronte valutario, il dollaro si è indebolito a 1,16 sull’euro (sceso sotto 1,165 dollari), ma si è rafforzato a 1,34 sulla sterlina. Il bitcoin è scivolato sotto i 75.500 dollari alle 17.25. Il greggio ha ridotto le perdite: Wti a -3,14% (90,93 dollari al barile) e Brent a -3% (96,65 dollari al barile).

Il gas europeo ha chiuso a -2,15% a 46,43 euro al MWh. L’oro si è attestato a 4.465 dollari e l’argento a 74,5 dollari.

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi si è assestato a 71,6 punti. Il rendimento annuo del Btp italiano è salito di 0,4 punti al 3,7%, quello tedesco di 0,7 punti al 2,98% e quello francese di 0,5 punti al 3,59%. Il controvalore degli scambi a Piazza Affari è aumentato a 4,28 miliardi di euro, dai 3,4 miliardi della seduta precedente.