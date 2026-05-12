Il 12 maggio 2026, le Borse europee hanno registrato un marcato peggioramento, con Milano che ha chiuso in calo dell’1,16%. Il listino italiano ha rispecchiato l’andamento negativo delle principali piazze del continente, influenzato dall’avvio debole di Wall Street. A pesare sul sentiment degli investitori è stata l’accelerazione dell’inflazione statunitense ad aprile, spinta in particolare dall’aumento dei prezzi dell’energia, conseguenza diretta della guerra in Medio Oriente e della fragile tregua tra Stati Uniti e Iran.

Andamento dei mercati e titoli principali

L’incertezza geopolitica ha spinto il petrolio a superare nuovamente la soglia dei 100 dollari al barile. Il Wti ha segnato una crescita del 3,5% oltre i 101 dollari, mentre il Brent si è avvicinato ai 108 dollari al barile. Nel FTSE MIB, Nexi ha registrato la performance peggiore, con un calo del 3,95%. In controtendenza, si sono distinte Mps e Mediobanca, entrambe in aumento dell’1,6% dopo risultati trimestrali superiori alle attese e la conferma delle previsioni. Anche le altre piazze europee hanno mostrato debolezza: Francoforte ha perso l’1,23%, l’indice paneuropeo Stoxx 600 ha ceduto l’1,2% e sia Parigi (-1,1%) che Londra (-1,13%) hanno chiuso in territorio negativo.

Rendimenti obbligazionari e contesto macroeconomico

Il clima di incertezza ha avuto ripercussioni anche sui titoli di Stato, i cui rendimenti sono aumentati in tutta Europa. I Treasuries statunitensi a dieci anni hanno toccato il 4,45%, il Bund tedesco il 3,1% e il Btp italiano il 3,8%, portando lo spread con l’omologo tedesco a 76,7 punti base. La situazione è stata aggravata dall’incertezza geopolitica nello Stretto di Hormuz, la cui chiusura ha drasticamente ridotto le forniture globali di greggio, contribuendo al rialzo dei prezzi del petrolio. Si prevede che, anche in caso di riapertura immediata, potrebbero essere necessari mesi prima che i flussi tornino alla normalità.

Risultati bancari e solidità del settore

Nonostante il contesto generale sfavorevole, il settore bancario ha mostrato segnali di resilienza. Mediobanca ha registrato un utile operativo di 552 milioni di euro nel primo trimestre 2026, con una crescita del 14% rispetto al trimestre precedente, sebbene l’utile netto si sia attestato a 323 milioni. Anche Monte dei Paschi di Siena ha superato le aspettative, chiudendo il trimestre con un utile netto di 521 milioni di euro e ricavi per 1,96 miliardi di euro. Questi risultati positivi hanno contribuito a sostenere, in parte, il listino italiano, evidenziando la solidità del settore.