Lo spread tra Btp e Bund tedeschi ha chiuso la seduta del 7 maggio 2026 a 73,7 punti base, rispetto ai 73,8 dell'apertura. Il differenziale tra i titoli di Stato italiani a dieci anni e i corrispondenti Bund si mantiene così su livelli minimi delle ultime settimane, consolidandosi sotto la soglia dei 75 punti base. Il rendimento del Btp decennale si è attestato al 3,73%.

Dinamiche dei mercati obbligazionari europei

In apertura del 7 maggio, lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi era sceso fino a 74 punti base, il valore più basso da metà aprile.

I rendimenti dei Btp decennali hanno registrato un 3,71% iniziale, per poi stabilizzarsi al 3,73% in chiusura. Parallelamente, il rendimento dei Bund tedeschi è sceso al 2,97%.

La riduzione dei rendimenti ha coinvolto anche altri mercati europei. I Bonos spagnoli hanno raggiunto il 3,41% di rendimento con uno spread di 44 punti base, mentre le Oat francesi hanno toccato il 3,60% con un differenziale di 63 punti base. Questi dati riflettono un quadro di generale stabilità nel panorama obbligazionario del continente.

Calendario delle aste del Tesoro

In questo contesto di mercato, il Tesoro italiano si prepara alle prossime aste di titoli di Stato per il mese di maggio. Il calendario prevede: 12 maggio (Bot), 13 maggio (Btp a medio-lungo termine), 26 maggio (Btp Short Term), 27 maggio (Bot), 28 maggio (Btp a medio-lungo termine).

La stabilità dello spread e la riduzione dei rendimenti sono fattori cruciali per il Tesoro, influenzando positivamente l'esito delle prossime emissioni e mantenendo contenuti i costi di finanziamento per lo Stato.