Wall Street ha aperto la seduta del 13 maggio con andamenti contrastanti, riflettendo le preoccupazioni legate agli elevati prezzi del petrolio e alle incertezze della situazione in Iran. Nelle prime battute, il Dow Jones ha registrato una flessione dello 0,45%, scendendo a 49.536,64 punti. Al contrario, il Nasdaq ha segnato un rialzo dello 0,15%, raggiungendo quota 26.126,92. L'indice S&P 500 si è mantenuto poco mosso ma sotto la parità, a 7.394,31 punti, con una variazione negativa dello 0,09%.

Mercati globali e la crisi energetica

L'apertura incerta di Wall Street si inserisce in un contesto globale caratterizzato da incertezze geopolitiche e da un mercato petrolifero sotto forte pressione.

I prezzi del greggio hanno mostrato stabilità su livelli elevati, con il Brent in area 107 dollari al barile e il WTI scambiato a 101 dollari al barile. L'Agenzia Internazionale dell'Energia (AIE), nel suo rapporto mensile sul mercato petrolifero, ha lanciato un allarme significativo. Secondo l'AIE, "la domanda mondiale di petrolio si contrarrà di 420.000 barili al giorno su base annua nel 2026, attestandosi a 104 milioni di barili al giorno, ovvero 1,3 milioni di barili al giorno in meno rispetto alle nostre previsioni prebelliche". Nonostante questa contrazione della domanda, l'Agenzia ha avvertito che "quest’anno l’offerta globale di petrolio non riuscirà a soddisfare la domanda totale", principalmente a causa delle difficoltà produttive in Medio Oriente.

Tensioni in Medio Oriente e l'impatto sulle scorte

Le tensioni tra Stati Uniti e Iran continuano a essere un fattore critico per i mercati, con lo Stretto di Hormuz che rimane ancora chiuso. Questa situazione ha un impatto diretto sulle scorte globali di petrolio. L'AIE ha evidenziato che "a più di dieci settimane dall’inizio della guerra in Medio Oriente, le crescenti perdite di approvvigionamento dallo Stretto di Hormuz stanno esaurendo le scorte globali di petrolio a un ritmo record". In questo scenario di forte volatilità, i mercati europei hanno mostrato andamenti differenziati. Negli Stati Uniti, mentre il Nasdaq ha tentato un recupero dopo le vendite della giornata precedente, il Dow Jones è rimasto in ribasso e lo S&P 500 si è mantenuto poco sotto la parità.