Piazza Affari ha concluso la seduta del 25 maggio 2026 segnando nuovi massimi storici, in una giornata animata dalle speranze di un accordo che possa porre fine alla guerra in Iran e consentire la riapertura dello Stretto di Hormuz. L'indice principale della Borsa di Milano, il Ftse Mib, ha terminato le contrattazioni con un progresso dell'1,43%, raggiungendo quota 50.220 punti e superando il precedente record di 50.109 punti, che resisteva da ventisei anni.

La seduta è stata caratterizzata da forti acquisti su alcuni titoli di spicco. In particolare, Avio ha registrato un notevole aumento del 7,2%, mentre Nexi è salita del 6,51% a seguito dell'annuncio dell'intenzione di Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) di incrementare la propria partecipazione fino al 29,9%.

Tra le altre performance positive si segnalano Amplifon, in crescita del 3,9% grazie alla promozione da parte di Kepler Cheuvreux, seguita da Diasorin (+3,8%), Buzzi (+3,7%) e Moncler (+3,1%).

Andamento dei principali titoli

In controtendenza rispetto all'andamento generale del mercato, Eni ha registrato una flessione dell'1,1%, penalizzata dal significativo calo del prezzo del petrolio. Tra gli altri titoli in ribasso figurano Leonardo (-0,6%), Snam (-0,5%) e Saipem (-0,3%). Fuori dall'indice principale Ftse Mib, si sono distinti per i rialzi Eurogroup Laminations, con un balzo del 16,7%, e Ferragamo (+7,7%), mentre The Italian Sea Group ha sofferto una diminuzione del 7,1%.

La giornata favorevole per Piazza Affari si inserisce in un contesto europeo altrettanto positivo.

Le principali Borse del continente hanno chiuso sui massimi di giornata: Madrid ha avanzato del 2,1%, Parigi dell'1,8% e Francoforte dell'1,7%. Milano ha confermato la sua performance con un incremento dell'1,3%, mentre i mercati di Londra e New York sono rimasti chiusi per festività.

Scenario internazionale e materie prime

Le aspettative di una possibile riapertura dello Stretto di Hormuz hanno esercitato una pressione al ribasso sui prezzi dell'energia. Il petrolio ha ceduto oltre cinque punti percentuali, con il Wti attestato a 91,4 dollari al barile e il Brent a 98,2 dollari. Anche il gas ha subito una flessione del 6,7%, raggiungendo i 45,4 euro al megawattora. Questo scenario ha favorito la crescita dei titoli obbligazionari, con i rendimenti dei Btp italiani in calo di 12 punti base, al 3,64%, e lo spread con il Bund tedesco che si è ristretto a quota 71.

Nel dettaglio delle blue chip, oltre ai già citati Avio e Nexi, si sono messi in luce Amplifon (+6,3%), Diasorin (+4%), Buzzi (+3,5%) e Unicredit (+3,1%). Sul fronte dei ribassi, oltre a Eni, si segnalano Tenaris (-0,3%), Stm (-0,2%) e Leonardo (-0,2%).

La seduta odierna ha così confermato il momento favorevole per il mercato azionario italiano, sostenuto da un clima di fiducia legato alle prospettive di una soluzione diplomatica in Medio Oriente e alla conseguente riduzione dei rischi sui prezzi energetici.