Le principali borse europee hanno chiuso la seduta del 25 maggio 2026 in territorio positivo, sostenute dall'attesa di una possibile tregua tra Stati Uniti e Iran. Un clima di fiducia ha pervaso i mercati, con Madrid che si è distinta come la migliore tra le piazze finanziarie, registrando un incremento dell'1,68%. Seguono Parigi (+1,26%) e Francoforte (+1,05%), mentre Milano ha segnato un rialzo dello 0,9%, sfiorando la soglia dei 50mila punti. Le borse di Londra e New York sono rimaste chiuse per festività.

Andamento dei mercati e principali titoli

La giornata ha visto un calo significativo delle quotazioni del petrolio: il Wti ha perso il 4,33%, attestandosi a 92,44 dollari al barile, e il Brent è sceso del 4,05% a 99,3 dollari al barile. Anche il gas naturale ha registrato una flessione del 3,65%, a 46,91 euro al MWh. I rendimenti dei titoli di stato hanno mostrato una contrazione, mantenendo gli spread costanti. Lo spread italiano si è fissato a 71,5 punti, con il rendimento annuo del titolo italiano in ribasso di 9,5 punti al 3,67%. Il rendimento tedesco ha perso 7,8 punti, scendendo al 2,96%, mentre quello francese ha ceduto 8,8 punti, attestandosi al 3,57%.

Sul fronte azionario, gli automobilistici hanno guidato i rialzi: Renault ha guadagnato il 3%, Stellantis il 2,44%, Pirelli il 2,1%, Ferrari l'1,9% e Mercedes l'1,85%.

Buone performance anche per i titoli del lusso, con Cucinelli e Kering che hanno registrato un +1,6% ciascuno, Hermes un +1,5% e Lvmh un +1,25%. Il comparto petrolifero ha subito perdite: Eni ha ceduto l'1,9%, TotalEnergies l'1,8%, Shell l'1,2% (ad Amsterdam), e sia Saipem che Tenaris hanno perso lo 0,95%. Andamenti contrastati per i titoli della difesa, con Hensoldt in calo dell'1,46% e Leonardo dello 0,63%. Il settore bancario ha mostrato una robusta crescita, con Unicredit in rialzo del 2,45%, Santander del 2,25%, Bnp del 2,22%, Commerzbank dell'1,8%, Intesa dell'1,58%, Bper dell'1,25%, e sia Mediobanca che Mps con un +0,38%. Brillante la fintech Nexi, con un +4,97% in Piazza Affari dopo la decisione di Cdp di incrementare la propria partecipazione fino al 29,9%.

Panoramica sulle piazze finanziarie europee

Le borse europee, fulcro dei mercati finanziari del continente, svolgono un ruolo cruciale nell'economia, permettendo la negoziazione di azioni, obbligazioni e altri strumenti. Tra le principali figurano la Borsa di Milano, Francoforte, Parigi e Madrid. Queste piazze, interconnesse da sistemi di scambio elettronico, sono influenzate da dinamiche economiche e geopolitiche. I calendari delle sedute prevedono chiusure per festività, come quelle del 25 maggio 2026 a Londra e New York, e le fluttuazioni degli indici riflettono le aspettative degli investitori su fattori macroeconomici, politici e settoriali.