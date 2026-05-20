La Borsa di Milano ha inaugurato la seduta odierna, 20 maggio 2026, con un marginale calo, riflettendo un clima di incertezza che ha caratterizzato l'apertura dei mercati finanziari. L'avvio di Piazza Affari ha visto il suo principale indicatore, il Ftse Mib, registrare una flessione dello 0,12% nelle prime ore di negoziazione. Anche l'indice più ampio, il Ftse All Share, ha mostrato un andamento negativo, segnando un ribasso dello 0,06% rispetto ai valori di chiusura precedenti.

Andamento degli indici: un avvio in lieve flessione

L'avvio delle contrattazioni sui mercati azionari milanesi si è dunque contraddistinto per una variazione frazionale negativa.

Il Ftse Mib, che raggruppa le quaranta società a maggiore capitalizzazione e liquidità quotate sul mercato principale di Borsa Italiana, ha aperto la giornata con un ribasso dello 0,12%. Parallelamente, l'indice Ftse All Share, il quale include un paniere più esteso di titoli rappresentando l'intero universo delle azioni ordinarie italiane quotate sul mercato MTA, ha registrato una diminuzione dello 0,06%.

Borsa Italiana: il contesto operativo e la sua rilevanza

La gestione del mercato azionario italiano è affidata a Borsa Italiana, società con sede a Milano che svolge un ruolo cruciale nel panorama finanziario nazionale. Fondata nel lontano 1808, Borsa Italiana è entrata a far parte del prestigioso gruppo Euronext nel 2021, consolidando la sua posizione come una delle principali piattaforme di scambio azionario a livello europeo.

L'istituzione milanese si occupa di organizzare e regolare le negoziazioni di una vasta gamma di strumenti finanziari, tra cui azioni, obbligazioni e derivati. Questo impegno è volto a garantire la massima trasparenza e sicurezza in tutte le transazioni che avvengono sui mercati sotto la sua giurisdizione, contribuendo alla stabilità e all'efficienza del sistema finanziario italiano.