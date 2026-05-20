Piazza Affari ha chiuso la seduta del 20 maggio 2026 con una decisa accelerazione, portando l'indice Ftse Mib a un rialzo dell'1,45% e a quota 49.045 punti. A sostenere l'andamento positivo è stato il marcato calo del prezzo del greggio WTI, che ha ceduto il 3,8% attestandosi a 100 dollari al barile, dopo una significativa riduzione delle scorte statunitensi di oltre 7,8 milioni di barili, a circa 445 milioni di unità.

Anche lo spread Btp-Bund decennale ha contribuito al clima favorevole, restringendosi a 72,9 punti. Il rendimento del Btp italiano è sceso di 10,7 punti base al 3,86%, mentre quello del Bund tedesco ha segnato un calo di 6,4 punti base al 3,13%.

Il comparto bancario ha evidenziato un andamento eterogeneo: Unicredit (+1,86%), Intesa Sanpaolo (+1,8%), Banco Bpm (+1,28%) e Mediobanca (+0,63%) hanno chiuso in positivo, a differenza di Bper (-0,15%) e Montepaschi (-0,01%).

Performance dei titoli in evidenza

Tra i singoli titoli, STMicroelectronics (Stm) si è affermata come la migliore del listino, registrando un notevole +5,9%, spinta dall'aggiornamento al rialzo del prezzo obiettivo da parte di Mizuho. Bene anche Prysmian (+3,75%), Avio (+2,6%) e Leonardo (+2,55%). Sul fronte opposto, Diasorin ha subito una flessione del 3% proprio nel giorno della presentazione del suo Piano strategico al 2030. In calo anche Nexi (-2,95%), Saipem (-1,75%) ed Eni (-0,95%), queste ultime due penalizzate dal ribasso del greggio.

Performance negative anche per Lottomatica (-1,4%), Amplifon (-0,8%) e Recordati (-0,6%).

Nel segmento delle minori capitalizzazioni, si sono distinti i forti rialzi di Danieli (+7,7%) e DoValue (+6,57%). In decisa contrazione, invece, Fidia (-26,55%) e Ariston (-7,25%).

Scenario di apertura e mercati globali

L'apertura della giornata aveva visto un avvio incerto per Piazza Affari, con il Ftse Mib che nelle prime battute segnava un lieve rialzo dello 0,08% a 48.394 punti. Il contesto internazionale era stato influenzato dalla chiusura negativa della seduta precedente sui principali indici statunitensi: il Dow Jones aveva perso lo 0,65%, l’S&P500 lo 0,67% e il Nasdaq lo 0,84%. Anche la Borsa di Tokyo aveva registrato un calo dell’1,23%.

Nel settore petrolifero, Eni aveva iniziato la seduta con un modesto progresso, mentre Saipem e Tenaris avevano mostrato performance inizialmente positive, nonostante la discesa del prezzo del greggio a New York. Durante la giornata, Diasorin ha presentato il suo nuovo piano strategico per il periodo 2026-2030. STM ha tratto vantaggio anche dalla pubblicazione della trimestrale di NVIDIA. Infine, nel segmento MidCap, Maire si è distinta grazie all'aggiudicazione di nuovi contratti e lavori aggiuntivi per un valore complessivo di circa 1,3 miliardi di euro.