La giornata dell'8 maggio 2026 si è conclusa con una Piazza Affari che ha mantenuto un profilo di stabilità, chiudendo la seduta con un andamento sostanzialmente invariato. Questo risultato si è rivelato particolarmente significativo, considerando il contesto di incertezza globale e l'attenzione degli investitori rivolta intensamente agli sviluppi in Medio Oriente. L'auspicio di una rapida e definitiva conclusione del conflitto tra Stati Uniti e Iran ha continuato a influenzare le decisioni di mercato. L'indice di riferimento della Borsa di Milano, il Ftse Mib, si è attestato con precisione a 49.289 punti, confermando la sua posizione stabile rispetto alla chiusura precedente.

Tale tenuta ha permesso al listino milanese di emergere come il migliore tra le principali piazze finanziarie europee, in una giornata che, per il resto del continente, è stata caratterizzata da un generale e diffuso segno negativo.

I mercati europei: prevale lo scetticismo

In netto contrasto con la relativa resilienza mostrata da Milano, le altre maggiori piazze finanziarie del continente hanno registrato chiusure in territorio negativo. La Borsa di Londra ha segnato un calo particolarmente accentuato, perdendo l'1,55%, mentre Francoforte ha chiuso in flessione dell'1,02% e Parigi ha registrato una diminuzione dell'1,17%. Questa performance negativa generalizzata riflette il prevalere dello scetticismo tra gli operatori di mercato riguardo le reali possibilità di una concreta intesa tra Stati Uniti e Iran.

L'euforia che aveva animato i mercati il giorno precedente, culminata in un significativo "rally", sembra essersi rapidamente dissipata, lasciando spazio a una maggiore cautela e a prese di beneficio, in attesa di segnali più chiari e rassicuranti sul fronte geopolitico.

Focus sui titoli a Piazza Affari: luci e ombre

L'analisi dell'andamento dei singoli titoli a Piazza Affari rivela un quadro di luci e ombre. Tra le performance più brillanti, spiccano quelle di Telecom, che ha registrato un robusto aumento del 3,70%, e di Poste Italiane, che ha guadagnato un significativo 2,46%. Questi risultati eccezionali sono stati trainati dalla recente pubblicazione di conti trimestrali record, che hanno superato le aspettative degli analisti, e dalla conferma dell'imminente integrazione tra le due importanti società.

Tale operazione strategica fa seguito all'offerta pubblica di acquisto (Opa) lanciata da Poste su Telecom, un'iniziativa che mira a creare sinergie e rafforzare la posizione di entrambi i gruppi. Tuttavia, non tutti i settori hanno condiviso questo ottimismo: il comparto energetico ha mostrato una marcata e preoccupante debolezza. I titoli delle infrastrutture petrolifere, come Tenaris, hanno subito un pesante calo del 6,74%, e Saipem ha registrato una flessione altrettanto significativa del 5,62%, riflettendo le incertezze legate al prezzo del greggio.

Petrolio e Wall Street: un quadro di attesa

Il quadro economico internazionale è stato ulteriormente complicato dal continuo e persistente calo del prezzo del petrolio Brent.

La quotazione del barile si è attestata a 98 dollari, segnando una diminuzione del 3% rispetto alla chiusura del giorno precedente e un calo ancora più marcato, pari al 14%, se confrontato con i valori di una settimana fa. Questa tendenza ribassista del greggio ha avuto ripercussioni sui mercati globali. Nel frattempo, Wall Street ha presentato un andamento debole e contrastato, evidenziando una certa indecisione tra gli investitori. Mentre il Dow Jones ha chiuso la seduta in rosso, il Nasdaq ha mostrato un moderato rialzo, segnalando una divergenza tra i settori tradizionali e quelli tecnologici. Questa situazione di attesa è strettamente legata all'assenza di notizie più chiare e definitive riguardo la delicata situazione nello stretto di Hormuz, un passaggio marittimo di vitale importanza strategica per il transito del petrolio mondiale, la cui stabilità è cruciale per l'equilibrio dei mercati energetici.