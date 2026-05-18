NextEra Energy ha annunciato l'acquisizione di Dominion Energy in un'operazione dal valore complessivo di 67 miliardi di dollari, inclusi debito e azioni. L'accordo, reso noto il 18 maggio 2026, segna la nascita di uno dei più grandi gruppi energetici degli Stati Uniti, sia in termini di valore di mercato che di capacità produttiva. Con la sede principale di entrambe le società negli Stati Uniti, questa fusione rappresenta una delle più significative nel settore energetico americano degli ultimi anni.

La transazione prevede che NextEra assorba l'intera gamma di attività di Dominion, dando vita a un nuovo colosso nel comparto dell'energia.

L'operazione si articola attraverso una combinazione di pagamenti in contanti e in azioni, raggiungendo un valore totale di 67 miliardi di dollari, che comprende anche il debito esistente di Dominion. Questa fusione è destinata a rafforzare in modo sostanziale la posizione di NextEra come uno dei principali operatori del settore negli Stati Uniti.

Dettagli dell'operazione tra NextEra e Dominion

L'intesa tra NextEra e Dominion mira alla combinazione delle rispettive attività con l'obiettivo strategico di incrementare la capacità produttiva e la presenza sul mercato statunitense. La nuova entità che emergerà da questa fusione potrà contare su una base clienti notevolmente ampliata e su una maggiore efficienza operativa.

L'operazione è stata concepita per rispondere alle crescenti esigenze energetiche del Paese e per rafforzare la competitività nel mercato interno.

La fusione include il trasferimento di tutte le attività e delle infrastrutture di Dominion a NextEra, che si affermerà così come uno dei principali fornitori di energia negli Stati Uniti. Il valore complessivo dell'operazione, pari a 67 miliardi di dollari, copre sia il pagamento agli azionisti sia l'assunzione del debito di Dominion. Le società hanno evidenziato che la nuova realtà sarà in grado di offrire una gamma più ampia di servizi e di investire ulteriormente nelle energie rinnovabili.

Profilo di NextEra Energy

NextEra Energy è riconosciuta come una delle principali aziende energetiche statunitensi, con la sua sede in Florida.

La società è profondamente impegnata nella produzione e distribuzione di energia elettrica e si distingue per il suo forte impegno nello sviluppo delle energie rinnovabili, in particolare nei settori eolico e solare. NextEra serve milioni di clienti attraverso le sue controllate e si posiziona tra i leader mondiali nella produzione di energia pulita.

NextEra Energy gestisce una delle più estese flotte di impianti eolici e solari a livello globale e investe costantemente nell'innovazione tecnologica e nella sostenibilità ambientale. L'azienda si propone di contribuire attivamente alla transizione energetica degli Stati Uniti, focalizzandosi sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di carbonio. Grazie all'acquisizione di Dominion, NextEra consolida ulteriormente la propria presenza e la capacità produttiva nel mercato energetico nazionale.