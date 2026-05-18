Il 18 maggio 2026, i principali mercati azionari europei hanno mostrato un andamento contrastante, con gli occhi degli investitori puntati sul Medio Oriente. Le tensioni tra Stati Uniti e Iran e la chiusura dello stretto di Hormuz hanno influenzato il sentiment, nonostante una proposta statunitense in 14 punti mirata alla fine del conflitto.

Andamento dei listini e dei titoli obbligazionari

La Borsa di Milano ha limitato il calo all'1,3% (per lo stacco cedole di 23 società). Parigi ha ceduto lo 0,3%, Madrid è salita dello 0,15%. Londra ha accelerato dello 0,5% e Francoforte dello 0,8%.

I future Usa sono rimasti deboli. Il differenziale Btp-Bund decennali è sceso a 76 punti; i rendimenti italiani al 3,91% (–3,3 punti), tedeschi al 3,15% (–1 punto), francesi al 3,79% (–2,3 punti) e britannici al 5,12% (–4,8 punti). Il dollaro si è indebolito a 0,8589 euro e 74,75 penny, mentre lo yen si è rafforzato a 158,84. L’oro è aumentato dello 0,22% a 4.550,61 dollari l’oncia; il petrolio ha registrato un calo: il Wti a 105,18 dollari al barile (+23%) e il Brent a 109,28 dollari al barile (–0,02%). Il gas naturale è salito dell’1,05% a 50,7 €/MWh.

Settori e titoli in evidenza

Nel comparto energetico, Eni ha guadagnato l’1,9% (dopo stacco cedola), Shell l’1,15%, Bp l’1,05% e TotalEnergies lo 0,7%.

Tra gli automobilistici, Bmw e Ferrari hanno perso lo 0,95%, Stellantis l’1,1%, Volkswagen l’1,35%, mentre Renault è salita dello 0,4%. Nel settore bancario, Lloyds è salita dello 0,55%, Hsbc dello 0,5%. Intesa ha perso il 0,45%, Bper il 0,7%, Mps ha guadagnato l’1,17%, Unicredit ha ceduto il 0,25% e Commerzbank l’1,15%. Tra le compagnie aeree, easyJet ha perso il 0,9%, Lufthansa il 0,2% e Ryanair ha guadagnato il 3,15%.

Aggiornamento sui mercati europei

I mercati europei hanno proseguito in ordine sparso, senza dati macroeconomici significativi. Il differenziale Btp-Bund decennali si è assestato a 78 punti, con rendimenti italiani a 3,96% (+1,1 punti) e tedeschi a 3,2% (+1,2 punti, su nuovi massimi).

I rendimenti francesi a 3,82% (+0,8 punti) e britannici a 5,15% (–2,5 punti). Il dollaro si è indebolito a 85,95 centesimi e 74,84 penny, mentre lo yen è salito a 158,93. L’oro è calato (–0,57% a 4.539,8 dollari l’oncia), mentre greggio (Wti +0,87% a 106,34 dollari al barile) e gas naturale (+2,87% a 51,61 euro/MWh) hanno guadagnato.

Nel comparto energetico, Eni è cresciuta del 2,84% (dopo stacco cedola), Shell del 2,29% (spinta da raccomandazione Hsbc), Bp del 2,46% e TotalEnergies dell’1,95%. Tra gli automobilistici, Ferrari ha perso il 2,3%, Volkswagen il 2,25%, Stellantis e Mercedes il 2,2% entrambe, mentre Renault ha limitato il calo allo 0,4%. Tra i bancari, segno meno per BNP (–3,8%), Societe Generale (–1,75%), Credit Agricole (–1,5%) e Commerzbank (–1,2%), che ha respinto l’offerta di Unicredit (–1,1%).

Bper (–2,1%), Intesa (–1,3%) ed Mps (–0,6%) hanno staccato il dividendo, con variazione rettificata da Borsa Italiana. Deboli le compagnie aeree easyJet (–2,27%) e Lufthansa (–1,17%), mentre Ryanair ha chiuso in positivo (+0,8%).