La sanità italiana sta vivendo una profonda trasformazione normativa e organizzativa, dove le competenze economico-contabili assumono un ruolo sempre più decisivo per garantire sostenibilità, trasparenza e una corretta gestione del rischio sanitario. In questo contesto, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli ha annunciato l’avvio dei lavori della sua Commissione Sanità. L’obiettivo è l’elaborazione di un documento tecnico-operativo che approfondisca le novità introdotte dal Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 15 dicembre 2023 n.

232, attuativo della Legge Gelli-Bianco.

“Vogliamo offrire un contributo concreto alle strutture pubbliche e private attraverso un documento tecnico in grado di accompagnare operatori e amministratori nell’applicazione delle nuove disposizioni”, ha dichiarato Matteo De Lise, presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Napoli. Fabio Cecere, presidente della Commissione Sanità dell’Odcec Napoli, ha spiegato che il nuovo quadro normativo introduce un modello molto più strutturato nella gestione del rischio sanitario, con rilevanti implicazioni non solo assicurative e medico-legali, ma anche amministrative, contabili e finanziarie. Le strutture sanitarie dovranno, infatti, affrontare nuovi obblighi relativi agli accantonamenti, alla gestione dei fondi rischi, alla valutazione dei sinistri e alla sostenibilità economica del contenzioso sanitario.

Per questo motivo, è stato ritenuto necessario predisporre uno strumento interpretativo e operativo che possa supportare concretamente aziende sanitarie, professionisti e amministratori.

La disciplina dei fondi rischi e la gestione dei sinistri

Il Decreto disciplina in modo dettagliato le modalità di copertura dei rischi da responsabilità sanitaria, distinguendo tra sistemi assicurativi tradizionali, modelli con Self Insurance Retention e formule di autoassicurazione. Per ciascuna tipologia sono previsti specifici requisiti organizzativi ed economico-finanziari che imporranno alle strutture un significativo adeguamento dei sistemi amministrativi e di governance. Una particolare attenzione sarà dedicata ai fondi rischi, alla gestione dei sinistri "IBNR" (Incurred But Not Reported), alle metodologie di valutazione delle passività potenziali e al coordinamento con i principi contabili nazionali, in particolare con quanto previsto dall’OIC 31 in materia di fondi per rischi e oneri.

Secondo l’Ordine dei Commercialisti di Napoli, il nuovo scenario normativo impatterà in modo significativo soprattutto sulle strutture private accreditate, chiamate a confrontarsi con problematiche innovative in materia di rappresentazione contabile dei rischi sanitari, sostenibilità finanziaria degli accantonamenti e corretta imputazione delle passività potenziali. Il documento tecnico della Commissione Sanità adotterà un approccio interdisciplinare, integrando competenze economico-aziendali, fiscali, finanziarie e giuridiche, nella consapevolezza che la gestione del rischio sanitario non possa più essere affrontata esclusivamente sotto il profilo clinico o assicurativo. Un ulteriore focus riguarderà i profili fiscali degli accantonamenti e i riflessi sui bilanci delle strutture che operano con elevate franchigie o in regime di autoassicurazione.

Adeguamento organizzativo e responsabilità della governance

Centrale è anche il tema dell’adeguamento organizzativo previsto dall’articolo 18 del decreto, che impone alle strutture sanitarie pubbliche e private di adeguare entro ventiquattro mesi i propri modelli di risk management e monitoraggio dei sinistri. Per l’Ordine dei Commercialisti di Napoli, il tema assumerà nei prossimi mesi una rilevanza crescente anche sotto il profilo della governance aziendale e delle responsabilità degli organi amministrativi, chiamati a garantire una corretta rappresentazione dei rischi sanitari nella programmazione economico-finanziaria.

All’elaborazione del documento stanno contribuendo i componenti della Commissione Sanità dell’Odcec Napoli: il presidente Fabio Cecere, il vicepresidente Carlo Parenti, il segretario Filippo Abitabile, Augusto Chiosi, Ettore Cinque, Sergio Crispino, Fabio Rossi e Giampaolo Santaniello.

Matteo De Lise, presidente dell’Ordine, ricopre anche la carica di presidente nazionale dell’Aiecc (Associazione Italiana Esperti della Composizione della Crisi) ed è stato presidente dell’Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili.