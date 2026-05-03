L'Opec+, attraverso una decisione congiunta di Arabia Saudita, Russia e altri cinque paesi membri, ha annunciato un incremento della produzione di petrolio complessiva di 188.000 barili al giorno. Questo aumento entrerà in vigore a partire da giugno 2026, con l'obiettivo primario di rafforzare la stabilità del mercato petrolifero internazionale. La delibera è stata raggiunta durante una riunione virtuale tenutasi il 3 maggio 2026, evidenziando l'impegno collettivo dei principali produttori.

Le nuove quote di produzione e i paesi coinvolti

I sette paesi che guideranno questo incremento produttivo sono Arabia Saudita, Russia, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria e Oman.

Le due nazioni con il contributo maggiore saranno l'Arabia Saudita e la Russia, ciascuna delle quali aggiungerà 62.000 barili al giorno. Questo porterà i loro obiettivi di produzione a 10,291 milioni e 9,762 milioni di barili al giorno, rispettivamente. Seguono l'Iraq con un incremento di 26.000 barili al giorno, il Kuwait con 16.000, il Kazakhstan con 10.000, l'Algeria con 6.000 e l'Oman con 5.000 barili al giorno, delineando una chiara ripartizione delle quote di produzione.

La dichiarazione ufficiale rilasciata dall'Opec+ conferma che l'aggiunta di 188.000 barili al giorno alla quota totale di produzione per giugno rappresenta un impegno collettivo volto a sostenere la stabilità del mercato petrolifero.

L'organizzazione ha altresì evidenziato la propria flessibilità strategica, mantenendo la possibilità di sospendere, invertire o accelerare la riduzione volontaria della produzione. Tali decisioni saranno prese in base all'andamento del mercato e alle eventuali restrizioni che potrebbero emergere dal conflitto in Iran, dimostrando una gestione dinamica delle quote di produzione.

Il contesto della decisione e i futuri incontri

Questa significativa decisione giunge in un momento cruciale, poco dopo l'uscita degli Emirati Arabi Uniti dall'Opec+, avvenuta nella stessa settimana. È rilevante notare che gli Emirati non sono stati inclusi nella dichiarazione ufficiale riguardante l'incremento della produzione di petrolio.

I paesi produttori hanno inoltre riaffermato il loro impegno a compensare pienamente qualsiasi volume di produzione eccedente registrato a partire da gennaio 2024. La conformità a questi accordi sarà attentamente monitorata dal Joint Ministerial Monitoring Committee, garantendo trasparenza e aderenza alle decisioni prese.

Il prossimo appuntamento per i produttori Opec+ è fissato per il 7 giugno 2026. Durante questa riunione, verranno esaminati e discussi eventuali ulteriori aggiustamenti alle quote di produzione, sempre in funzione delle mutevoli condizioni di mercato e delle dinamiche globali.