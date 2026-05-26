Il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, ha presentato una proposta significativa durante l'assemblea generale dell'associazione degli industriali, tenutasi il 26 maggio 2026 a Roma. Orsini ha rivolto un invito al Governo e alle parti sociali, sollecitando una collaborazione mirata all'analisi approfondita di alcune misure fiscali. L'obiettivo è individuare quelle disposizioni che, nel corso del tempo, hanno perso la loro originaria ragion d'essere o si sovrappongono, generando inefficienze e complessità all'interno del sistema.

La proposta di riallocazione: 20 miliardi per settori chiave

Il cuore della proposta di Orsini consiste nell'identificare e riallocare 20 miliardi di euro, senza gravare ulteriormente sul debito pubblico. Queste risorse verrebbero destinate a settori strategici per il Paese, con una suddivisione equa: un terzo per la crescita economica, un terzo per la sanità e un terzo per la scuola. Il presidente di Confindustria ha definito questa iniziativa un “atto concreto di responsabilità”, da realizzare attraverso “decisioni condivise di maggioranza e opposizione”. Ha inoltre enfatizzato la necessità di “fiducia e coraggio politico” per attuare i cambiamenti necessari e migliorare lo stato attuale delle cose.

Il quadro fiscale italiano e le sue complessità

Nel corso del suo intervento, Emanuele Orsini ha delineato un quadro dettagliato della situazione fiscale italiana. Ha ricordato che l’Italia si posiziona al quarto posto tra i Paesi avanzati per pressione fiscale, un dato che evidenzia l'urgenza di una riflessione sul sistema. Ha inoltre messo in luce l'esistenza di ben 575 misure fiscali che, complessivamente, erodono circa 120 miliardi di euro di base imponibile. Questi numeri, secondo Orsini, sottolineano la profonda complessità del sistema tributario nazionale e la conseguente necessità di una revisione strutturale. L'obiettivo è liberare risorse preziose da indirizzare verso ambiti considerati fondamentali per lo sviluppo e il benessere collettivo.

Il ruolo di Confindustria nel dibattito economico

Confindustria, in quanto principale organizzazione rappresentativa delle imprese manifatturiere e di servizi in Italia, gioca un ruolo cruciale nel promuovere lo sviluppo industriale del Paese e nel tutelare gli interessi delle aziende presso le istituzioni nazionali e internazionali. L'assemblea generale, contesto in cui è stata avanzata la proposta di Emanuele Orsini, rappresenta un appuntamento fondamentale. Durante questo evento, imprenditori e istituzioni si confrontano sulle principali strategie economiche e industriali, delineando percorsi e soluzioni per il futuro del sistema produttivo italiano. La proposta di Orsini si inserisce in questo contesto di dialogo e ricerca di soluzioni concrete per la ripartenza e la stabilità economica.