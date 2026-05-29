Il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, ha posto l’accento su una questione di cruciale importanza per il futuro economico del Paese: la tecnologia. In una dichiarazione rilasciata il 29 maggio 2026 a Roma, durante le sue considerazioni finali, Panetta ha chiarito che l’innovazione tecnologica rappresenta il terreno decisivo della sfida che attende l’economia italiana. Ha evidenziato come l’intelligenza artificiale, la robotica e una serie di altre innovazioni stiano già ridisegnando in modo profondo e irreversibile i processi produttivi in ogni settore.

La governance dell'innovazione per un benessere diffuso

Panetta ha fortemente sottolineato che la rivoluzione tecnologica in atto, per quanto potente e trasformativa, non è destinata a produrre automaticamente un benessere condiviso. Al contrario, ha insistito sulla necessità imperativa che tale sviluppo sia attivamente governato. L’obiettivo primario, secondo il governatore, è assicurare che l’avanzamento dell’intelligenza artificiale rimanga sempre al servizio della persona e della società nel suo complesso, evitando con determinazione la concentrazione del potere tecnologico in poche mani. Ha ribadito con chiarezza: “La rivoluzione tecnologica non produrrà spontaneamente benessere condiviso: deve essere governata”.

Questa visione implica un impegno proattivo per orientare le dinamiche dell'innovazione.

Implicazioni economiche e il ruolo della Banca d'Italia

Nel corso del suo significativo intervento, il governatore Panetta ha ribadito con forza che la gestione oculata e strategica delle innovazioni tecnologiche costituisce una questione di assoluta centralità per il futuro economico e sociale dell’Italia. Ha ulteriormente specificato che “lo sviluppo dell’intelligenza artificiale deve restare al servizio della persona e della società, non della concentrazione del potere tecnologico”. Queste affermazioni non solo delineano la posizione autorevole dell’istituzione finanziaria rispetto alle profonde trasformazioni in corso, ma evidenziano anche l’urgenza di definire un quadro normativo adeguato.

Tale quadro è essenziale per accompagnare e indirizzare la crescita tecnologica in una direzione che sia realmente nell’interesse collettivo, garantendo equità e sostenibilità nel lungo periodo. La Banca d'Italia si pone quindi come osservatore attento e promotore di un dibattito fondamentale per il destino del Paese.