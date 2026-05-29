Fabio Panetta, governatore della Banca d’Italia, ha definito la garanzia di opportunità e futuro ai giovani il criterio ultimo per il successo del Paese. Nelle sue considerazioni finali del 29 maggio 2026 a Roma, Panetta ha messo in guardia contro un circolo vizioso che si alimenta quando le nuove generazioni non vengono valorizzate. Ha spiegato che "un sistema produttivo poco innovativo genera una domanda insufficiente di lavoro qualificato e riduce gli incentivi a investire in istruzione; la carenza di competenze rende a sua volta difficile adottare nuove tecnologie".

Questo meccanismo, ha avvertito, rischia di spingere i giovani all'estero.

Tra il 2020 e il 2024, ha evidenziato il governatore, ben centomila giovani italiani hanno lasciato il Paese. Ha inoltre sottolineato come la spesa nazionale per l'istruzione si collochi un punto di PIL al di sotto della media europea. Panetta ha affermato con forza che "creare le condizioni perché le nuove generazioni possano realizzare le loro aspirazioni e concorrere al progresso del Paese non è solo una responsabilità economica: è il compito civile di questo tempo". Solo così, ha concluso, l'Italia potrà affrontare un mondo frammentato, trasformando la transizione tecnologica in una stagione di libertà, lavoro e fiducia nel futuro.

Il legame tra fuga di talenti e investimenti in istruzione

La fuga dei giovani all'estero è strettamente connessa alla carenza di opportunità lavorative qualificate e agli investimenti insufficienti nel settore dell'istruzione e della formazione. Panetta ha ribadito che la spesa italiana per l'istruzione si mantiene inferiore rispetto alla media europea. È indispensabile incrementare gli investimenti per stimolare la crescita delle competenze e facilitare l'adozione di nuove tecnologie, essenziali per trattenere i talenti nel Paese.

Banca d'Italia e il contesto europeo: sfide per lo sviluppo

La Banca d'Italia, guidata da Fabio Panetta dal 2023, ricopre un ruolo fondamentale nel monitoraggio della stabilità economica e finanziaria, promuovendo politiche orientate allo sviluppo sostenibile e all'innovazione. L'istituzione si impegna a sostenere la crescita economica anche attraverso un'attenta analisi delle dinamiche del mercato del lavoro e dell'istruzione, con un costante confronto con gli altri Paesi europei. La spesa pubblica italiana per l'istruzione si attesta stabilmente al di sotto della media dell'Unione Europea, rappresentando una sfida cruciale per il futuro del sistema produttivo e la valorizzazione dei giovani.