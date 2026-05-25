Antonio Patuelli, presidente dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI), ha manifestato un netto apprezzamento per la recente enciclica, ponendo l'accento sull'importanza cruciale dei principi etici nell'applicazione dell'intelligenza artificiale da parte degli istituti di credito. Questa dichiarazione, rilasciata il 25 maggio 2026, si inserisce in un periodo di crescente attenzione verso l'adozione responsabile delle nuove tecnologie all'interno del settore finanziario, dove l'innovazione deve coniugarsi con la salvaguardia dei valori umani e la tutela della persona.

Patuelli ha ribadito con fermezza l'impegno delle banche italiane a osservare scrupolosamente i principi etici e i valori umani nell'implementazione dell'intelligenza artificiale, in piena sintonia con le direttive delineate nell'enciclica. Il presidente dell'ABI ha sottolineato che "Le banche sono impegnate a seguire i principi e i valori umani nell'uso dell'intelligenza artificiale", evidenziando come il documento pontificio costituisca un fondamentale punto di riferimento per guidare le decisioni strategiche e le operazioni quotidiane degli istituti di credito, assicurando un approccio etico, trasparente e sostenibile all'innovazione tecnologica.

L'ABI e l'impegno per i Principi Etici nell'IA

L'Associazione Bancaria Italiana (ABI) ricopre un ruolo strategico nel coordinamento delle politiche e delle strategie delle banche aderenti, con l'obiettivo di promuovere la trasparenza, la legalità e la responsabilità sociale. L'impegno esplicitato da Patuelli si colloca in un contesto più ampio di profonda attenzione verso le tematiche dell'etica e della sostenibilità, aspetti divenuti particolarmente cruciali nell'adozione di strumenti digitali avanzati quali l'intelligenza artificiale, che richiedono una gestione oculata, consapevole e orientata al benessere collettivo.

Promozione di una Finanza Responsabile: la Missione dell'ABI

Fondata nel 1919, l'ABI è l'ente rappresentativo delle banche e degli intermediari finanziari che operano sul territorio italiano.

La sua missione è quella di favorire un ambiente di sana concorrenza, spingere l'innovazione tecnologica e garantire uno sviluppo sostenibile all'interno del sistema bancario nazionale, contribuendo alla stabilità e all'efficienza del mercato. A tal fine, l'associazione si impegna attivamente nella promozione di standard etici elevati e di una marcata responsabilità sociale tra i suoi membri, incoraggiando pratiche virtuose e una cultura aziendale orientata al rispetto. In quest'ottica, l'attenzione ai principi etici nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale si configura come un elemento fondamentale e irrinunciabile, coerente con l'obiettivo più ampio di promuovere una finanza che sia non solo efficiente e competitiva, ma anche profondamente responsabile, inclusiva e rispettosa dei valori umani e della dignità della persona.