Il mercato petrolifero ha registrato un leggero calo a New York il 13 maggio, in un contesto di incertezze persistenti legate al conflitto con l'Iran. Nonostante questa flessione, le quotazioni dei due principali riferimenti globali, il Wti e il Brent, si sono mantenute saldamente al di sopra della soglia dei 100 dollari al barile, evidenziando una certa resilienza dei prezzi in uno scenario geopolitico teso.

Specificamente, il West Texas Intermediate (Wti), benchmark primario per il mercato statunitense, ha chiuso a 102,04 dollari, segnando una diminuzione dello 0,14%.

Il Brent, riferimento internazionale per il greggio, è sceso a 107,41 dollari, con una variazione negativa dello 0,33%. Questi movimenti, pur al ribasso, confermano la tendenza a mantenere i prezzi del petrolio su livelli elevati, nonostante le dinamiche di mercato e le tensioni geopolitiche.

Quotazioni e contesto internazionale

L'andamento delle quotazioni del petrolio è strettamente legato alle dinamiche geopolitiche globali. Le incertezze generate dal conflitto con l'Iran sono cruciali nel sostenere i prezzi. La regione mediorientale è una delle principali aree di produzione petrolifera mondiale, e l'instabilità in quest'area impatta direttamente sulla percezione del rischio e sull'offerta globale.

Ciò contribuisce a mantenere i prezzi del greggio su valori sostenuti, mitigando l'effetto di oscillazioni e rendendo il settore sensibile agli sviluppi politici. La volatilità rimane una caratteristica.

Wti e Brent: riferimenti globali

Il Wti (West Texas Intermediate) e il Brent sono i pilastri delle valutazioni nel settore energetico. Il Wti, specifico per il mercato nordamericano, offre una prospettiva sulle dinamiche di domanda e offerta negli Stati Uniti, un consumatore chiave. Il Brent, come standard internazionale, è fondamentale per i prezzi in Europa, Asia e altre regioni. Entrambi sono oggetto di quotazioni quotidiane e i loro valori sono attentamente monitorati da investitori e operatori.

La loro analisi permette di comprendere l'andamento attuale e le aspettative future del mercato, influenzando decisioni strategiche globali e riflettendo le interconnessioni tra economia, politica e risorse.