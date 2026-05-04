Il prezzo del petrolio ha registrato una marcata flessione sui mercati internazionali, influenzato dall'annuncio del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, riguardo all'intenzione di intervenire per sbloccare le navi attualmente ferme nello Stretto di Hormuz. Questa notizia ha immediatamente impattato le quotazioni del greggio: il West Texas Intermediate (WTI) ha segnato un calo dello 0,78%, attestandosi a 101,14 dollari al barile, mentre il Brent ha visto una diminuzione dello 0,52%, raggiungendo i 107,61 dollari.

Il presidente Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti si faranno promotori di uno sforzo congiunto per assistere le imbarcazioni bloccate in questo cruciale passaggio marittimo, vitale per il commercio petrolifero globale.

Ha specificato che "gli Stati Uniti libereranno le navi bloccate nello Stretto di Hormuz" e che i suoi rappresentanti sono impegnati in "discussioni molto positive" con l'Iran. Tuttavia, al momento, non sono stati resi noti dettagli specifici sulle modalità operative di questo intervento.

La situazione critica nello Stretto di Hormuz e le sue ripercussioni sui mercati

Il traffico marittimo nello Stretto di Hormuz, un canale strategico che veicola circa il 20% della produzione mondiale di petrolio, è rimasto interrotto da quando l'Iran ha effettivamente bloccato il passaggio alla fine di febbraio. La Repubblica Islamica ha ribadito che manterrà il blocco fino a quando gli Stati Uniti non revocheranno l'embargo navale imposto al paese.

Dal canto suo, Washington ha posto come condizioni preliminari per l'apertura dello stretto la revoca del blocco iraniano e la firma di un nuovo accordo nucleare, creando una situazione di impasse diplomatica.

Per quanto riguarda il supporto americano, il Comando Centrale degli Stati Uniti ha comunicato che l'intervento includerà la presenza di cacciatorpediniere, oltre un centinaio di velivoli terrestri e navali, e un contingente di circa 15.000 militari. Resta tuttavia incerto se queste misure si tradurranno in un'azione militare diretta o se avranno un carattere prevalentemente deterrente e di scorta.

Fattori aggiuntivi di pressione sul mercato petrolifero globale

Oltre alle crescenti tensioni nello Stretto di Hormuz, i prezzi del greggio sono stati ulteriormente influenzati da altri sviluppi significativi.

L'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio e i suoi alleati (OPEC+) ha annunciato la decisione di aumentare le quote di produzione di 188.000 barili al giorno a partire da giugno. Questa mossa segue l'uscita degli Emirati Arabi Uniti dal gruppo produttore, avvenuta il primo maggio, e mira a bilanciare l'offerta globale.

Parallelamente, le preoccupazioni relative all'offerta di petrolio sono state acuite dagli attacchi con droni ucraini. Questi hanno colpito il porto russo di Primorsk, situato nel Mar Baltico, e diverse altre infrastrutture energetiche nell'area, evidenziando la vulnerabilità delle catene di approvvigionamento.

Tutti questi eventi combinati hanno mantenuto alta l'attenzione degli operatori sui rischi di interruzione delle forniture globali.

Nonostante ciò, le perdite sui prezzi del petrolio sono state parzialmente contenute dalla percezione che un possibile accordo di pace tra Stati Uniti e Iran rimanga ancora un'eventualità distante, mitigando le aspettative di un'immediata risoluzione delle tensioni geopolitiche.