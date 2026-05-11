I prezzi del petrolio hanno registrato forti rialzi a New York, chiudendo le contrattazioni con un incremento significativo. Questa impennata è stata una diretta conseguenza del mancato accordo tra gli Stati Uniti e l'Iran su una proposta di pace di Washington, che prevedeva la riapertura dello Stretto di Hormuz. Questo passaggio marittimo è cruciale, poiché attraverso di esso transita circa il 20% del greggio mondiale, fattore determinante per l'approvvigionamento energetico globale.

Il fallimento delle trattative ha immediatamente innescato una reazione al rialzo sui mercati.

Il WTI (West Texas Intermediate), il riferimento americano per il greggio, ha mostrato una crescita del 3,45%, attestandosi a 98,71 dollari al barile. Parallelamente, il Brent, benchmark internazionale, ha guadagnato il 3,53%, raggiungendo i 104,87 dollari al barile. Questi dati riflettono la profonda sensibilità del settore alle dinamiche geopolitiche.

Andamento dei prezzi e offerta globale

Le osservazioni di mercato hanno ulteriormente evidenziato un aumento dei prezzi del petrolio di circa 3 dollari al barile. In questo contesto, il Brent ha registrato un incremento del 3,17%, toccando i 104,50 dollari al barile, mentre il WTI è salito del 3,21%, arrivando a 98,48 dollari al barile. Le diverse percentuali e valori, pur variando leggermente tra le rilevazioni, confermano una chiara tendenza al rialzo, alimentata dalle incertezze.

Il mancato accordo tra Stati Uniti e Iran, unitamente al perdurante blocco dello Stretto di Hormuz, si configura come un fattore determinante nel mantenere una situazione di offerta energetica globale ristretta. Questa condizione di limitata disponibilità di greggio sul mercato internazionale alimenta inevitabilmente una pressione al rialzo sui prezzi, con significative ripercussioni sull'economia mondiale e sui costi per i consumatori e le industrie. La persistente incertezza in una delle rotte marittime più vitali del mondo continua a influenzare negativamente la stabilità dei mercati e la fiducia degli investitori, suggerendo che la volatilità potrebbe persistere.