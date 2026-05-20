Piazza Affari ha chiuso la seduta del 20 maggio 2026 con un vigoroso sprint finale, registrando un rialzo dell’indice Ftse Mib dell’1,71%, attestandosi a quota 49.181 punti. Il controvalore degli scambi ha raggiunto i 3,78 miliardi di euro, sebbene in calo rispetto ai 4 miliardi della seduta precedente e ai 4,6 miliardi di venerdì 15 maggio.

La giornata sui mercati europei è stata influenzata dal calo del prezzo del greggio statunitense, sceso sotto i 100 dollari al barile, e del Brent, che si è posizionato a 105 dollari. Questa dinamica ha fatto seguito all’annuncio di un possibile imminente accordo tra Stati Uniti e Iran.

Sul fronte obbligazionario, il differenziale tra i Btp italiani e i Bund tedeschi decennali si è ridotto a 73,2 punti. Il rendimento annuo del titolo italiano ha mostrato un calo di 13,6 punti, fissandosi al 3,83%, mentre quello tedesco è diminuito di 9,6 punti, raggiungendo il 3,09%.

Performance dei principali titoli

Tra i titoli che hanno brillato, Stm ha segnato un notevole +6%, beneficiando del rialzo del prezzo obiettivo da parte degli analisti di Mizhuo. Ottima performance anche per Prysmian (+2,78%), Avio (+4,16%) e Leonardo (+2,42%). Stellantis ha registrato un incremento dell’1,32% dopo aver annunciato un accordo di collaborazione con Jaguar-Land Rover negli Stati Uniti, in vista del suo Investor Day.

Non tutti i titoli hanno chiuso in positivo: Diasorin ha subito un calo del 2,78% a seguito della presentazione del suo Piano Strategico al 2030. In ribasso anche Nexi (‑2,21%) e Saipem (‑1,73%), quest'ultima penalizzata dalla flessione del prezzo del petrolio, un fattore che ha inciso anche su Eni (‑1,34%). Lottomatica ha chiuso con un ‑0,6%, mentre Recordati ha mostrato una lieve flessione dello 0,39%.

Andamento del settore bancario e titoli a bassa capitalizzazione

Il comparto bancario ha evidenziato un andamento brillante, con Intesa Sanpaolo in crescita del 2,78%, Unicredit del 2,57% e Banco Bpm del 2,56%. Più contenuti i rialzi per Mediobanca (+1,02%), Montepaschi (+0,5%) e Bper (+0,36%).

Nel segmento dei titoli a minore capitalizzazione, Danieli ha registrato un balzo del 7% e DoValue del 6,19%. Di contro, Fidia ha subito un calo significativo del 37,5% e Ariston del 6,86%. A livello internazionale, i principali indici hanno chiuso in positivo: il Nasdaq ha guadagnato l’1,46%, il Dow Jones lo 0,99%, Londra lo 0,99% e Francoforte l’1,38%.