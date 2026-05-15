Piazza Affari resta debole a metà seduta, con l’indice Ftse Mib in calo dell’1,8% a quota 49.151 punti. Si tratta di un’inversione di rotta rispetto alla vigilia, quando il listino aveva superato la soglia dei 50mila punti, tornando così a ridosso dei massimi registrati dal marzo del 2000.

In rialzo il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, che sale a 76,1 punti. In aumento anche i rendimenti: quello del Btp italiano cresce di 10,4 punti al 3,88%, mentre il Bund tedesco sale di 7,4 punti al 3,11%.

Tra i titoli in maggiore difficoltà spicca Ferragamo, che cede il 15,2% all’indomani della trimestrale.

Tra le blue chip, il peggior titolo è Stm (-4,82%), in linea con la debolezza del comparto tecnologico europeo. In controtendenza Technoprobe, che balza del 29,88% dopo l’aggiornamento al rialzo delle stime sul 2027.

Vendite anche su Prysmian (-3,74%), in scia ai concorrenti europei del settore dei cavi, oltre che su Buzzi (-3,51%). Giornata negativa anche per il comparto bancario, con Bper (-2,62%), Intesa Sanpaolo (-2,45%), Banco Bpm (-2,2%) e UniCredit (-1,69%) tutti in calo.

Pochi i segni positivi: Avio sale dello 0,9%, Saipem dello 0,85%, Diasorin dello 0,8% e Unipol dello 0,55% nel giorno della pubblicazione dei conti. Acquisti anche su Tim e Amplifon, entrambe in rialzo dello 0,5%. Poco mossi invece Eni (+0,15%), Tenaris (+0,1%) e Iveco (+0,05%).

Si raffredda infine l’entusiasmo su Stellantis, che perde il 2,3% dopo l’annuncio dell’accordo con la cinese Dongfeng per la produzione locale dei modelli Peugeot e Jeep.