La Borsa di Milano ha chiuso la seduta del 25 maggio 2026 con un significativo rialzo, vedendo l'indice Ftse Mib crescere dell'1,04% e attestarsi a 50.025 punti. Questo risultato ha permesso a Piazza Affari di superare nuovamente la soglia dei 50mila punti, un livello che non veniva toccato dal 14 maggio precedente. La giornata di scambi, protrattasi per oltre tre ore, ha confermato un trend positivo, alimentato da una serie di titoli che hanno registrato aumenti notevoli.

I titoli protagonisti del listino principale

Tra le performance più brillanti, Nexi si è distinta come la migliore del listino, con un impressionante balzo del 6,27%.

Questo incremento è stato favorito dal via libera della Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) a incrementare la propria partecipazione nella fintech bancaria italiana fino al 20,9%. Ottimi risultati anche per Avio, che ha guadagnato il 5%, seguita da Amplifon con un rialzo del 4,25%. Anche Diasorin ha mostrato una solida crescita del 4%, mentre Buzzi ha segnato un +3,25%. Stellantis ha beneficiato dell'onda lunga del suo piano strategico, chiudendo con un aumento del 2,75%.

Sul versante opposto, alcuni titoli hanno registrato delle flessioni. Eni ha ceduto l'1,9% e Tenaris lo 0,83%, entrambe influenzate negativamente dal calo del prezzo del greggio, in attesa di una possibile tregua tra Stati Uniti e Iran.

Anche Saipem ha mostrato un segno meno, con una diminuzione dello 0,45%. STM ha perso l'1,05%, in un contesto di prese di beneficio dopo i recenti rialzi, e Technoprobe ha chiuso in lieve calo (-0,1%). Infine, Leonardo e Generali hanno registrato ribassi rispettivamente dello 0,6% e dello 0,2%.

Dinamiche di spread, rendimenti e settori chiave

Il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi si è attestato a 71,3 punti, un dato che riflette le dinamiche sui mercati obbligazionari. Il rendimento annuo italiano ha mostrato un calo di 10,6 punti, fissandosi al 3,66%. Parallelamente, il rendimento tedesco è sceso di 8,7 punti al 2,95%, e quello francese di 9,4 punti al 3,57%. Nel comparto bancario, le performance sono state generalmente positive: Unicredit ha segnato un robusto rialzo del 2,95%, Intesa Sanpaolo dell'1,82% e Bper dell'1,44%.

Più contenute ma comunque positive le crescite per Mps e Mediobanca, entrambe a +0,6%, e per Banco Bpm, che ha chiuso a +0,35%. Anche il settore del lusso ha brillato, con Ferragamo in evidenza grazie a un guadagno del 7,35%. Bene anche Cucinelli (+1,8%) e Moncler (+1,2%).

Focus sulle small cap: rialzi e frenate

Tra i titoli a minor capitalizzazione, le cosiddette small cap, si sono registrate alcune delle variazioni più significative. Eurogroup Laminations ha guidato i rialzi con un eccezionale +12,86%, seguita da Tesmec che ha guadagnato il 9,4% e Webuild con un incremento del 4,9%. Tuttavia, non tutti i titoli minori hanno avuto fortuna: Beewize ha subito un netto calo del 12,5%, Bastogi ha perso il 5,13% e The Italian Sea Group ha registrato una flessione del 4,14%. Quest'ultimo titolo era già stato oggetto di debolezza nella seduta precedente, a seguito di un allarme sui conti.