È stata ufficialmente annunciata la conclusione di un'intesa cruciale per la riapertura dello Stretto di Hormuz. L'annuncio è stato fatto il 24 maggio 2026 da Alessandra Ricci, presidente di Sace, e riguarda il ripristino dei flussi petroliferi nell'area. Questa decisione giunge dopo un periodo di blocco che aveva avuto un impatto significativo e tangibile sui mercati energetici internazionali, generando incertezza e volatilità.

L'accordo raggiunto consentirà una ripresa graduale e controllata delle attività di transito attraverso lo Stretto, un corridoio marittimo riconosciuto universalmente come uno dei principali snodi per il trasporto globale di petrolio.

La presidente di Sace ha specificato che si prevede un periodo di circa un mese per il completo ritorno alla normalità operativa dei flussi petroliferi. Ha inoltre sottolineato con forza l'importanza strategica di questa riapertura, considerandola essenziale per la ritrovata stabilità dei mercati a livello mondiale.

Dettagli sull'accordo e tempistiche di ripristino

L'intesa siglata coinvolge attivamente diversi attori internazionali e ha come obiettivo primario quello di garantire la piena sicurezza delle rotte marittime che attraversano lo Stretto di Hormuz. L'accordo, come evidenziato, rappresenta un passo fondamentale e irrinunciabile per la ripresa delle esportazioni di petrolio. Le operazioni di transito riprenderanno in maniera progressiva, con l'aspettativa di un ritorno alla piena normalità entro un arco temporale di trenta giorni dalla data dell'annuncio.

La precedente chiusura dello Stretto aveva causato notevoli rallentamenti e un clima di profonda incertezza nei mercati energetici, con conseguenze dirette e misurabili sui prezzi del greggio e sulle forniture globali. Pertanto, la sua riapertura è vista come un elemento chiave e indispensabile non solo per la stabilizzazione dei flussi, ma anche per la ripresa complessiva delle attività commerciali e logistiche nell'intera regione.

Il ruolo strategico dello Stretto di Hormuz nel panorama energetico

Lo Stretto di Hormuz si conferma, senza dubbio, uno dei passaggi marittimi più strategici e vitali al mondo per il trasporto del petrolio. È un dato consolidato che attraverso questo cruciale corridoio transiti circa il 20% del petrolio mondiale che viene commercializzato via mare.

La sua importanza è intrinsecamente legata alla sua peculiare posizione geografica, che funge da collegamento essenziale tra il Golfo Persico, il Golfo dell'Oman e il Mar Arabico. Questa configurazione lo rende un punto nevralgico e insostituibile per l'export energetico di un vasto numero di paesi produttori di idrocarburi.

La sicurezza e l'accessibilità ininterrotta dello Stretto sono considerate priorità assolute per il mantenimento della stabilità dei mercati energetici internazionali. È ampiamente riconosciuto che qualsiasi forma di interruzione o blocco in quest'area strategica può generare impatti economici e geopolitici estremamente significativi sulle forniture e sui prezzi del petrolio a livello globale, con ripercussioni che si estendono ben oltre la regione stessa.