Rocco Basilico ha presentato un ricorso alla Corte del Lussemburgo, contestando la procedura per il trasferimento del 25% delle quote della holding Delfin a Leonardo Maria Del Vecchio. L'operazione, stimata in circa 10 miliardi di euro, si inserisce nel complesso scenario della successione e della gestione delle partecipazioni della società lussemburghese. Nonostante l'iniziativa legale, il trasferimento delle quote a Leonardo Maria Del Vecchio non dovrebbe essere impedito.

Il ricorso di Basilico si colloca in un contesto che vede anche la decisione della holding di incrementare la distribuzione dei dividendi ai propri soci.

Delfin, con sede in Lussemburgo, è un attore finanziario di primo piano, detenendo il 32,2% di EssilorLuxottica, una quota significativa del 10,05% in Assicurazioni Generali e importanti partecipazioni in istituti bancari italiani come UniCredit e Banca Monte dei Paschi di Siena. Il valore complessivo degli asset in portafoglio della holding ammonta a diverse decine di miliardi di euro, sottolineando la sua rilevanza strategica.

La procedura di trasferimento e le dinamiche familiari

La procedura di trasferimento delle quote prevede che Leonardo Maria Del Vecchio possa esercitare un diritto di prelazione, acquisendo in via prioritaria la partecipazione oggetto della successione. Questa operazione comporta un esborso finanziario considerevole, data l'elevata valorizzazione degli asset sottostanti.

Le fonti finanziarie hanno ribadito che l'azione legale intrapresa da Basilico non ostacola il trasferimento del 25% delle quote.

L'iniziativa di Rocco Basilico si inserisce in un quadro più ampio di ricorsi e azioni legali promosse da altri membri della famiglia Del Vecchio presso le autorità giudiziarie lussemburghesi. L'obiettivo comune di queste azioni è quello di ottenere maggiore chiarezza sulle modalità di trasferimento e sulla circolazione delle quote all'interno della holding. Tali procedimenti mirano a definire con precisione i margini di manovra e le interpretazioni delle clausole statutarie.

Delfin: una holding strategica nel panorama europeo

Delfin si conferma una delle più importanti holding europee, sia per il suo notevole valore patrimoniale sia per la sua estesa influenza.

Le sue partecipazioni strategiche hanno un impatto diretto sugli equilibri di governance di alcune delle principali società quotate in Italia e in Europa. La gestione della successione Del Vecchio e la definizione delle modalità di trasferimento delle quote sono, pertanto, seguite con grande attenzione dagli operatori finanziari, data la rilevanza sistemica degli interessi coinvolti.

Le diverse operazioni in corso, inclusi il ricorso di Rocco Basilico e le iniziative legali avviate da altri membri della famiglia Del Vecchio, stanno delineando uno scenario in costante evoluzione per la governance e la struttura proprietaria di Delfin. L'esito di questi procedimenti giudiziari sarà determinante per influenzare i tempi e le modalità di eventuali futuri trasferimenti di partecipazioni all'interno della holding, con potenziali ripercussioni sugli assetti di potere e sugli equilibri di governance.