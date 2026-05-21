Filippo Romano, commissario straordinario della Zona Economica Speciale (ZES) unica del Mezzogiorno, ha presentato i risultati dei primi quattro mesi del 2026. Sono state rilasciate oltre 1.300 autorizzazioni, con un notevole incremento degli investimenti nelle regioni meridionali coinvolte dalla ZES unica. Questi dati evidenziano un forte dinamismo e crescita per il Sud.

Oltre 1.300 autorizzazioni: impulso agli investimenti nel Sud

Romano ha sottolineato come la ZES unica sia stata un punto di svolta per il Sud Italia. Ha permesso una decisa accelerazione delle procedure autorizzative, favorendo un aumento degli investimenti privati.

Il commissario ha dichiarato: "Abbiamo superato le 1.300 autorizzazioni in pochissimi mesi, un risultato che dimostra la dinamicità del sistema". Gli investimenti attivati hanno coinvolto numerose imprese, generando ricadute positive sull'occupazione e sul tessuto produttivo locale, rafforzando l'economia meridionale.

La ZES unica: strategia di sviluppo per il Mezzogiorno

La Zona Economica Speciale unica del Mezzogiorno è stata istituita per promuovere lo sviluppo economico e industriale delle regioni del Sud Italia. Il suo scopo è semplificare le procedure e offrire incentivi specifici alle imprese che intendono investire. L'obiettivo principale della ZES unica è attrarre nuovi capitali e aumentare la competitività delle regioni meridionali.

Romano ha evidenziato che "il boom di investimenti registrato è frutto di un lavoro di squadra tra istituzioni e imprese", sottolineando la sinergia.

Il commissario ha inoltre ribadito l'importanza di una collaborazione costante tra enti locali, amministrazioni centrali e operatori economici per il successo dell'iniziativa. La ZES unica copre un vasto territorio che include diverse regioni del Mezzogiorno, offrendo opportunità di sviluppo e crescita per settori produttivi, consolidando il suo ruolo di catalizzatore per la ripresa economica del Sud.