Si profila un rallentamento dell’economia europea accompagnato da un aumento dell’inflazione, con conseguenze negative sulla domanda dei consumatori.

Il rischio di una recessione diventa inoltre più concreto quanto più a lungo lo Stretto di Hormuz dovesse restare di fatto chiuso. È quanto emerge da un report di S&P sull’impatto del conflitto con l’Iran.

“Ci aspettiamo che i flussi energetici interrotti, le prospettive economiche più deboli e il peggioramento del sentiment di mercato” possano spingere “il tasso di default europeo sul debito speculative-grade al 3,75% entro marzo 2027, rispetto al 3,3% di marzo 2026”.

Nello scenario più pessimistico, viene inoltre indicato che “il tasso di default potrebbe salire al 5%”.

Ripercussioni sull'economia e l'inflazione

Le proiezioni indicano un imminente rallentamento dell'economia europea e un conseguente aumento dell'inflazione, fattori che avranno impatti negativi diretti sulla domanda dei consumatori. La probabilità di una recessione si intensifica proporzionalmente alla durata della chiusura dello Stretto di Hormuz, un'eventualità che minaccia di destabilizzare ulteriormente i mercati globali. Gli analisti sottolineano come l'interruzione dei flussi energetici attraverso questa via marittima cruciale possa non solo peggiorare le prospettive economiche generali, ma anche erodere significativamente il sentiment di mercato, con ripercussioni a catena su investimenti e fiducia dei consumatori e delle imprese.

L'instabilità geopolitica, in particolare quella legata alle tensioni nella regione, è un elemento che contribuisce a delineare uno scenario economico complesso e incerto per l'Europa.

Le proiezioni sul tasso di default

A causa dei previsti flussi energetici interrotti e delle prospettive economiche globali più deboli, le stime indicano un aumento del tasso di default europeo sul debito speculative-grade. Si prevede che questo tasso possa raggiungere il 3,75% entro marzo 2027, un incremento significativo rispetto al 3,3% registrato a marzo 2026. In uno scenario più pessimistico, le previsioni suggeriscono che il tasso di default potrebbe addirittura salire fino al 5%. Queste proiezioni sono il risultato di un'approfondita analisi degli effetti derivanti da una potenziale e prolungata chiusura dello stretto, un nodo strategico di vitale importanza per il transito energetico a livello mondiale. L'impatto di tali aumenti sui mercati finanziari e sulla stabilità economica complessiva dell'Unione Europea sarebbe considerevole, mettendo sotto pressione la solvibilità di diverse entità.