Il SoftBank Group ha annunciato un utile netto record di 5.000 miliardi di yen, equivalenti a circa 27 miliardi di euro, per l'esercizio fiscale 2025, conclusosi a marzo. Questo risultato eccezionale segna una crescita di oltre quattro volte rispetto agli 1.150 miliardi di yen registrati nell'anno precedente e supera il precedente primato del gruppo, pari a 4.990 miliardi di yen, stabilito nel 2020.

La straordinaria performance del conglomerato finanziario giapponese è stata trainata in misura determinante dalla rivalutazione della sua partecipazione in OpenAI, la società pionieristica nello sviluppo di ChatGPT.

I guadagni derivanti dall'investimento in OpenAI hanno superato i 6.000 miliardi di yen, contribuendo significativamente al totale dei proventi da investimento, che ha raggiunto i 7.290 miliardi di yen, quasi il doppio rispetto all'esercizio precedente. Il fatturato annuo di SoftBank ha mostrato una crescita robusta del 7,7%, attestandosi a 7.800 miliardi di yen.

La strategia di SoftBank e il ruolo chiave di OpenAI

Il direttore finanziario Yoshimitsu Goto ha commentato il successo, affermando che "Il valore d’impresa di OpenAI è cresciuto in misura significativa, esattamente come avevamo previsto". Goto ha tuttavia evidenziato l'importanza di valutare attentamente come mantenere questa posizione di vantaggio nei prossimi cinque o dieci anni.

Il SoftBank Group ha ribadito il suo forte impegno nella collaborazione con OpenAI, escludendo per il momento investimenti in società concorrenti, come Anthropic, nonostante l'intensificarsi della corsa globale all'intelligenza artificiale.

Sotto la guida del fondatore Masayoshi Son, la strategia del gruppo nipponico è chiaramente orientata a una presenza capillare lungo l'intera filiera dell'IA. A febbraio, SoftBank ha ulteriormente rafforzato la sua posizione in OpenAI con un investimento aggiuntivo di 30 miliardi di dollari, portando l'esposizione complessiva a 64,6 miliardi di dollari e incrementando la quota azionaria dall'11% al 13%.

Investimenti infrastrutturali e accordi internazionali

Sul fronte delle infrastrutture, il gruppo ha confermato i piani ambiziosi per la costruzione di un data center da 500 miliardi di dollari nello stato dell'Ohio.

Questa imponente struttura sarà alimentata da una centrale a gas da 9,2 gigawatt e rientra in un più ampio accordo da 550 miliardi di dollari siglato tra il Giappone e gli Stati Uniti in ambito tariffario. Tale iniziativa sottolinea l'obiettivo di SoftBank di consolidare la propria leadership tecnologica e infrastrutturale a livello globale, con un focus strategico sul settore dell'intelligenza artificiale.

Il SoftBank Group, con la sua visione proiettata verso il futuro e i suoi investimenti strategici, si conferma un attore fondamentale nel panorama tecnologico mondiale, in particolare nel dinamico e in rapida espansione campo dell'intelligenza artificiale.