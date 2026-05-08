Tokyo, 8 maggio 2026 – Sony ha archiviato l’ultimo anno fiscale con un utile netto in calo del 3,4%, attestandosi a 1.003 miliardi di yen, equivalenti a circa 5,45 miliardi di euro. Nonostante questa flessione, trainata principalmente dall’abbandono di una significativa iniziativa nel settore dei veicoli elettrici, il colosso giapponese ha registrato una crescita robusta dell’utile operativo e dei ricavi totali, delineando al contempo previsioni ottimistiche per l’esercizio in corso, con l’obiettivo di raggiungere risultati record.

Nel dettaglio, l’utile operativo di Sony ha segnato un incremento del 13,4%, raggiungendo i 1.450 miliardi di yen, mentre i ricavi totali sono aumentati del 3,7%, arrivando a 12.480 miliardi di yen.

La performance dell’utile netto è stata influenzata negativamente dalla decisione di interrompere la joint venture per i veicoli elettrici (EV) con Honda, avviata nel 2022. Questa interruzione ha generato una perdita straordinaria di 44,9 miliardi di yen per l’azienda.

A controbilanciare parzialmente l’impatto negativo della joint venture, sono stati i settori della musica e dei sensori per immagini. Il comparto musicale ha beneficiato di un forte aumento del fatturato derivante dai servizi di streaming, mentre la domanda di sensori per immagini, cruciali per la telefonia mobile, è rimasta particolarmente robusta, contribuendo positivamente ai conti del gruppo.

Previsioni Finanziarie per l’Anno Fiscale 2026

Guardando all’esercizio fiscale in corso, che in Giappone si concluderà il 31 marzo 2027, Sony si mostra fiduciosa. Le proiezioni indicano un utile netto in crescita del 12,5%, previsto a 1.160 miliardi di yen, e un utile operativo in aumento del 10,5%, stimato a 1.600 miliardi di yen. Entrambi questi valori rappresenterebbero nuovi livelli record per l’azienda. I ricavi totali, invece, sono attesi in lieve flessione dell’1,4%, raggiungendo i 12.300 miliardi di yen.

Dettagli sulla Joint Venture EV con Honda

La decisione di interrompere il progetto della joint venture Sony Honda Mobility, costituita nel 2022 con l’obiettivo di sviluppare veicoli elettrici a marchio Afeela, è stata un fattore chiave nei risultati dell’anno.

La collaborazione prevedeva lo sviluppo e il lancio di modelli come Afeela 1 e un secondo veicolo, ma il progetto è stato sospeso a seguito di una revisione strategica da parte di Honda nel settore dei veicoli elettrici.

Le due aziende avevano annunciato la sospensione dello sviluppo e del lancio dei modelli, oltre a una revisione complessiva della direzione aziendale della joint venture. Questa mossa è stata una diretta conseguenza della “reassessment of its automobile electrification strategy” comunicata da Honda il 12 marzo 2026, che ha modificato le condizioni operative inizialmente previste per il progetto. Sony, Honda e la joint venture hanno dichiarato che le discussioni e le valutazioni sul futuro di Sony Honda Mobility sono tuttora in corso.