La Spagna ha stabilito un nuovo primato nel mese di aprile, superando per la prima volta nella sua storia i 22,1 milioni di occupati. Gli iscritti medi alla previdenza sociale hanno raggiunto quota 22.105.831, segnando un incremento di 223.685 unità (+1,02%) rispetto al mese precedente. Questo risultato conferma la solida ripresa del mercato del lavoro spagnolo.

Su base annua, l'aumento degli occupati è stato di 517.192 persone, pari a un +2,4%. Un contributo fondamentale a questa crescita è giunto dal settore alberghiero e della ristorazione, che ha aggiunto oltre 111.000 affiliati (+7,4%), beneficiando della forte domanda legata alla Settimana Santa.

Il regime generale ha registrato 18,6 milioni di iscritti, mentre il numero di lavoratori autonomi è salito a 3,44 milioni, con un aumento mensile di 15.439 unità. Gli iscritti stranieri hanno confermato il loro ruolo chiave, raggiungendo 3.248.247 unità, pari al 14,7% del totale, con un incremento di oltre 250.939 persone su base annua.

Disoccupazione ai minimi e qualità dell'impiego

Parallelamente al record occupazionale, la disoccupazione ha registrato un calo significativo. Ad aprile, il numero di disoccupati è diminuito di 62.668 persone, portando il totale a 2.357.044. Questo dato rappresenta la prima volta dal giugno 2008 che la disoccupazione scende sotto la soglia dei 2,4 milioni. Su base annua, la riduzione è stata di 155.674 unità (-6,2%).

Il calo ha interessato in particolare il settore dei servizi, seguito da industria, costruzioni e agricoltura, con una diminuzione anche tra coloro che non avevano precedenti esperienze lavorative.

Il mercato del lavoro spagnolo evidenzia anche un miglioramento nella qualità dell'occupazione. I contratti temporanei sono scesi all'11,6%, un dato in netto contrasto con il 30% registrato nel 2019. Nel mese di aprile, sono stati registrati 1.258.296 nuovi contratti, di cui il 43,2% a tempo indeterminato. L'occupazione femminile ha continuato a crescere, raggiungendo 10,48 milioni di lavoratrici (il 47,5% del totale), con un aumento di 116.550 unità rispetto al mese precedente. La disoccupazione giovanile ha toccato un minimo storico, scendendo per la prima volta sotto le 170.000 unità.

Crescita settoriale e prospettive

La tendenza positiva del mercato del lavoro spagnolo si protrae da 63 mesi consecutivi, con una crescita costante anche tra gli iscritti stranieri. Oltre al traino del settore alberghiero, anche commercio e attività amministrative hanno contribuito con oltre 13.000 nuovi affiliati ciascuna, e il settore dei trasporti con più di 12.000. Sebbene l'occupazione nei settori istruzione ed energia abbia mostrato una lieve flessione, il quadro generale è di consolidamento e crescita, con il numero di iscritti alla previdenza sociale stabilmente sopra i 22 milioni.