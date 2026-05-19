L'assessora regionale al Lavoro e alla Formazione Professionale della Campania, Angelica Saggese, ha definito una "ottima notizia" l'annuncio di Stellantis. Si tratta dell'avvio, a partire dal 2028, della produzione in larga scala delle nuove e-car elettriche compatte presso lo stabilimento di Pomigliano d'Arco. Questo sviluppo è stato accolto con entusiasmo, evidenziando il suo impatto positivo sul territorio e sul futuro industriale della regione.

Saggese ha evidenziato come l'iniziativa di Stellantis rappresenti un segnale importante per l'intera Campania e per il suo dinamico comparto industriale.

Le auto elettriche sono riconosciute come il futuro della mobilità, e la scelta di Pomigliano quale sede produttiva per queste innovative vetture elettriche costituisce una chiara attestazione di fiducia nei confronti del territorio campano. Tale decisione apre, inoltre, a nuove e significative prospettive di sviluppo, in termini economici e occupazionali.

Un Investimento Strategico per Innovazione e Sostenibilità

L'assessora ha descritto l'operazione come un investimento mirato all'innovazione e alla sostenibilità ambientale. La capacità di coniugare sviluppo industriale e transizione ecologica è un pilastro del progetto. La Regione Campania, in questo contesto, intende assumere un ruolo da protagonista in questa trasformazione, promuovendo processi che si basano su tecnologie avanzate, la creazione di lavoro qualificato e una crescita sostenibile per l'ecosistema produttivo regionale.

La Campania Protagonista nella Filiera Europea dell'Automotive

Saggese ha sottolineato che la regione si posizionerà come punto di riferimento cruciale, rappresentando l'Italia in Europa. Sarà il punto di partenza di una vera e propria rivoluzione dell'automotive che coinvolgerà l'intera filiera comunitaria, anche in vista delle politiche sul Made in EU. La decisione di Stellantis è di primaria importanza per promuovere uno sviluppo orientato all'ecosostenibilità e alla modernizzazione del sistema produttivo. La Regione Campania ha assicurato che seguirà con grande attenzione e interesse l'evoluzione di questa iniziativa, consapevole delle opportunità che potrà generare in termini occupazionali, economici e di filiera per il territorio.

Il Progetto E-Car: Innovazione e Accessibilità

Il progetto, denominato E-Car, è stato annunciato da Stellantis come una nuova famiglia di vetture elettriche compatte, caratterizzate da innovazione e accessibilità economica. La produzione, dal 2028, è prevista nello stabilimento di Pomigliano d'Arco, in Campania. L'assegnazione della produzione dell'E-Car a Pomigliano valorizza la tradizione dello stabilimento nella produzione di auto popolari, come la Fiat Panda, e mira a generare volumi produttivi significativi. Questo sarà possibile grazie all'impiego di tecnologie BEV sviluppate con partner selezionati, per contenere i costi e accelerare i tempi di commercializzazione.

Il progetto E-Car ha già ottenuto un importante riconoscimento dalla Commissione Europea, che ne ha evidenziato il potenziale nel sostenere design e occupazione industriale in Europa.

L'iniziativa favorisce l'adozione di veicoli 100% elettrici per la mobilità urbana quotidiana. La "E" nel nome E-Car sintetizza i valori fondamentali del progetto: Europea, Emozione, Elettrica ed Ecosostenibile, riflettendo un impegno verso un futuro più verde e tecnologicamente avanzato.