Le Borse europee hanno aperto la seduta di lunedì 18 maggio 2026 con un calo generalizzato, risentendo delle crescenti tensioni geopolitiche tra Iran e Stati Uniti. Questa situazione ha generato un clima di incertezza che si è immediatamente riflesso sui mercati finanziari del continente.

A Parigi, l'indice di riferimento Cac 40 ha ceduto l'1,15%, attestandosi a quota 7.861 punti. Anche la piazza finanziaria di Francoforte ha registrato un andamento negativo, con il Dax in ribasso dello 0,49% a 23.833 punti. A Londra, il Ftse 100 è sceso dello 0,21% in avvio, posizionandosi a 10.173 punti, confermando il sentiment di cautela diffuso tra gli investitori.

Impatto delle tensioni geopolitiche sui mercati

Le flessioni registrate sui principali listini europei sono state una diretta conseguenza della delicata situazione in Medio Oriente. Le rinnovate tensioni tra Stati Uniti e Iran hanno avuto ripercussioni immediate sulle contrattazioni, alimentando preoccupazioni tra gli operatori di mercato. Le previsioni basate sui futures indicavano già un'apertura in territorio negativo per l'indice italiano FTSE MIB, atteso in calo dello 0,5% dopo aver già ceduto l'1,9% nella seduta precedente, chiudendo a 49.116,47 punti.

Le proiezioni per gli altri mercati europei confermavano questo trend: il Cac 40 di Parigi era atteso in discesa dell'1,0%, il Dax di Francoforte dello 0,8% e il Ftse 100 di Londra dello 0,3%.

Questi dati pre-apertura hanno anticipato il quadro di debolezza che ha caratterizzato l'inizio delle negoziazioni.

Contesto economico globale e fattori di rischio

L'escalation delle tensioni tra Stati Uniti e Iran ha avuto un impatto diretto sul mercato delle materie prime, spingendo il prezzo del petrolio Brent a raggiungere nuovamente i 111 dollari al barile. Questo aumento ha inevitabilmente alimentato i timori di inflazione e rafforzato le aspettative di possibili rialzi dei tassi di interesse da parte delle banche centrali.

La settimana precedente, i rendimenti dei titoli di Stato delle principali economie globali avevano già mostrato un marcato aumento. Questo fenomeno era stato innescato da una serie di dati sull'inflazione che avevano evidenziato un'accelerazione dei prezzi superiore alle attese, in larga parte attribuibile all'incremento dei costi energetici, strettamente correlati alla complessa situazione in Medio Oriente.

In questo scenario, l'attenzione degli investitori rimane alta sull'andamento dei mercati obbligazionari.

A completare il quadro macroeconomico, si aggiungono i dati provenienti dalla Cina: la produzione industriale cinese ha registrato una crescita del 4,1% su base annua nel mese di aprile. Sebbene positivo, questo risultato è stato inferiore sia alle previsioni degli analisti, che si aspettavano un 5,9%, sia al dato del mese precedente, che si attestava al 5,7%. Questi elementi contribuiscono a delineare un contesto di persistente incertezza che continua a influenzare negativamente le performance delle Borse europee nella giornata odierna, suggerendo una sessione all'insegna della prudenza per gli operatori di mercato.