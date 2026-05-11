I future sul gas hanno registrato un significativo rialzo, attestandosi a 46,6 euro con un incremento del 5,5 per cento. Questo aumento dei prezzi si è verificato l'11 maggio 2026, in un contesto di crescenti incertezze geopolitiche e preoccupazioni per la stabilità delle forniture energetiche globali.

Tensioni internazionali e impatto sui mercati energetici

Il balzo dei future sul gas è avvenuto mentre in Iran il 'cessate il fuoco' mostrava segni di instabilità, alimentando i timori di un possibile aggravamento della crisi energetica. La situazione si inserisce in uno scenario internazionale complesso, caratterizzato dalla mancata intesa tra Stati Uniti e Iran riguardo una proposta di pace elaborata dagli USA.

Il presidente Donald Trump ha definito la risposta iraniana "totalmente inaccettabile", accusando Teheran di "giocare" con le trattative.

La quasi totale chiusura dello Stretto di Hormuz ha avuto un impatto rilevante sui flussi globali di gas naturale liquefatto (LNG), bloccando circa un quinto dell'offerta mondiale. Sebbene la maggior parte delle forniture dal Medio Oriente sia tradizionalmente destinata all'Asia, la riduzione della disponibilità ha innescato una maggiore competizione globale per i carichi di gas, rendendo il mercato più teso anche per l'Europa.

Conseguenze per l'Europa e andamento dei prezzi TTF

La situazione è particolarmente critica per l'Europa, che si trova nella necessità impellente di ricostituire le proprie scorte di gas in vista del prossimo inverno.

Nella stessa giornata, i future sul gas naturale europei (TTF) hanno raggiunto i 44,7 euro per megawattora, proseguendo il trend di crescita già osservato nelle sedute precedenti. Il blocco dello Stretto di Hormuz da entrambe le parti ha contribuito a una contrazione dell'offerta globale, intensificando la pressione sui prezzi e la competizione tra i vari mercati internazionali.

Le dinamiche osservate sottolineano la profonda sensibilità dei mercati energetici alle tensioni geopolitiche e alla disponibilità delle rotte di approvvigionamento, specialmente in periodi di marcata incertezza politica e militare.