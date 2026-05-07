Il Consiglio di Amministrazione di Terna, presieduto da Igor De Biasio, ha esaminato e approvato i risultati finanziari del gruppo relativi al primo trimestre del 2026. Il periodo, conclusosi il 31 marzo, ha visto Terna registrare ricavi in crescita, raggiungendo la cifra di 988,7 milioni di euro. Questo dato rappresenta un incremento significativo del 9,6% rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente. Anche il margine operativo lordo (Ebitda) ha mostrato un andamento positivo, attestandosi a 697,6 milioni di euro, con un aumento del 7% rispetto ai primi tre mesi del 2025, confermando la solidità della gestione operativa del gruppo.

I dettagli dei risultati finanziari del Q1 2026

Analizzando più a fondo i dati, l'utile netto di gruppo per il primo trimestre 2026 si è attestato a 276,5 milioni di euro. Questo valore segna un lieve incremento dello 0,4% rispetto ai 275,3 milioni di euro registrati nello stesso periodo del 2025. Un dato particolarmente rilevante riguarda l'indebitamento finanziario netto, che ha mostrato una significativa riduzione. Al 31 marzo 2026, l'indebitamento è sceso a 12.170,2 milioni di euro, con una diminuzione di 830 milioni di euro se confrontato con i 13 miliardi di euro di fine 2025. Per quanto concerne gli investimenti complessivi, il gruppo ha allocato 511,4 milioni di euro nel periodo. Questo importo rappresenta un calo del 9% rispetto ai 562,1 milioni di euro investiti nel corrispondente trimestre del 2025.

Tale diminuzione è stata motivata dalla conclusione di importanti milestone relative a grandi progetti di sviluppo della rete di trasmissione, completati nel corso del 2025.

Terna: ruolo strategico e investimenti per la rete nazionale

Terna S.p.A. si conferma come il principale operatore per la trasmissione dell'energia elettrica in Italia. La sua funzione è cruciale nella gestione della rete di trasmissione nazionale, svolgendo un ruolo centrale per lo sviluppo e l'efficienza complessiva del sistema elettrico italiano. Il gruppo è responsabile della pianificazione, della realizzazione e della manutenzione delle infrastrutture essenziali per il trasporto dell'energia su tutto il territorio nazionale.

Negli anni, Terna ha focalizzato i propri sforzi e investimenti su progetti strategici volti all'ammodernamento e alla digitalizzazione della rete, con l'obiettivo primario di assicurare la sicurezza, la sostenibilità e la continuità del servizio per l'intero Paese.

In sintesi, i risultati approvati evidenziano come il gruppo prosegua con determinazione nell'attuazione delle proprie strategie di investimento e di gestione finanziaria, consolidando una solida posizione patrimoniale e operativa. Questo percorso strategico mira a rafforzare ulteriormente la sua leadership nel settore.