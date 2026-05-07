La Borsa di Tokyo ha inaugurato la prima seduta della settimana con un'apertura in deciso rialzo, segnando un progresso dell'1,20%. Questo avvio positivo segue i tre giorni consecutivi di festività nazionale per la Golden Week. L'indice di riferimento Nikkei si è attestato a 60.229,42 punti, con un guadagno di 716 punti rispetto alla chiusura precedente, riflettendo un rinnovato interesse degli investitori.

Fattori che hanno sostenuto il rialzo

L'andamento favorevole della seduta è stato sostenuto da una combinazione di fattori. Si è registrata un'accelerazione degli indici azionari statunitensi, fornendo un impulso positivo ai mercati globali.

Contemporaneamente, il ridimensionamento delle quotazioni del petrolio Brent ha contribuito a un clima di maggiore ottimismo. Il sentiment sui mercati è stato inoltre influenzato dalle negoziazioni in corso tra Iran e Stati Uniti, volte a trovare un accordo nella guerra in Medio Oriente, un elemento costantemente monitorato.

Lo yen si rafforza tra le attese di interventi

Sul fronte dei cambi, lo yen ha mostrato una continua tendenza al rafforzamento. La valuta giapponese si è rivalutata sia nei confronti del dollaro, attestandosi a 156,40, sia sull'euro, raggiungendo quota 183,70. Questo movimento è stato ampiamente sostenuto dalle crescenti aspettative di mercato riguardo a possibili ulteriori interventi delle autorità monetarie nipponiche, finalizzati a contrastare il deprezzamento della divisa nazionale.

La Borsa di Tokyo e il ruolo del Nikkei 225

La Borsa di Tokyo, ufficialmente conosciuta come Japan Exchange Group (JPX), si conferma come una delle principali borse valori mondiali e il più grande mercato azionario del Giappone. La sua importanza è cruciale per l'economia del Paese. L'indice Nikkei 225, menzionato in relazione all'apertura odierna, è l'indice di riferimento per eccellenza. Esso comprende le principali società quotate sul mercato giapponese ed è ampiamente impiegato come indicatore chiave per valutare la performance economica complessiva del Paese, fornendo una panoramica essenziale per gli investitori.