Toyota ha annunciato una significativa riduzione della sua produzione destinata ai mercati esteri, con un taglio previsto di circa 83.000 unità entro novembre. Questa decisione, che raddoppia abbondantemente i tagli inizialmente stimati a 38.000 veicoli, è una diretta conseguenza delle crescenti tensioni in Medio Oriente e delle gravi ripercussioni sulla catena logistica globale, aggravate dalla chiusura dello Stretto di Hormuz. L'annuncio sottolinea le sfide che l'industria automobilistica affronta in un contesto geopolitico instabile.

Impatto su mercati e modelli

La revisione al ribasso della produzione interesserà prevalentemente i veicoli destinati ai mercati mediorientale e asiatico. Tra i modelli più colpiti figurano i SUV della serie Rav4. Toyota ha già informato i principali fornitori di componenti riguardo al nuovo piano produttivo. Sul piano operativo, è prevista la sospensione della seconda linea dello stabilimento di Tsutsumi, nella prefettura di Aichi, dove viene assemblata, tra gli altri modelli, la Camry. Questa misura evidenzia la portata delle interruzioni operative.

Nel 2024, prima dell'escalation del conflitto, Toyota esportava tra i 500.000 e i 600.000 veicoli l’anno verso il Medio Oriente. Il responsabile finanziario, Takanori Azuma, ha dichiarato che "quasi la metà di quei volumi sarà compromessa", rivelando l'entità delle perdite previste per le esportazioni regionali.

Tale dichiarazione è stata rilasciata durante la presentazione dei risultati finanziari 2025, fornendo un quadro chiaro delle difficoltà.

Proiezioni finanziarie e outlook

Sul fronte economico, le stime di Toyota indicano che l'impatto del conflitto mediorientale eroderà il margine operativo per un valore di 670 miliardi di yen, equivalenti a circa 3,6 miliardi di euro. Nonostante queste difficoltà, il gruppo mantiene l'obiettivo di collocare 10 milioni di vetture a marchio Toyota e Lexus entro la fine del 2026. Tuttavia, l'utile netto consolidato atteso per lo stesso periodo è stimato a 3.000 miliardi di yen (pari a 16,20 miliardi di euro), registrando un calo del 22% rispetto all'esercizio precedente.

Questa proiezione riflette le incertezze del mercato.

Takanori Azuma ha avvertito che le proiezioni finanziarie potrebbero essere ulteriormente riviste al ribasso qualora le condizioni nel Golfo Persico e l'andamento del mercato del greggio dovessero deteriorarsi oltre le attese. L'esercizio fiscale 2025 aveva visto la produzione estera del costruttore attestarsi a 6,65 milioni di unità, un dato che ora si confronta con le nuove realtà del mercato globale.