Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ufficialmente annunciato un significativo aumento dei dazi sulle importazioni di auto e autocarri provenienti dall’Unione Europea. A partire dalla prossima settimana, le tariffe applicate a questi veicoli raggiungeranno il 25%. La misura, che esclude i veicoli prodotti negli stabilimenti americani, mira a riequilibrare le relazioni commerciali tra i due blocchi economici, secondo quanto dichiarato dall'amministrazione statunitense.

Le motivazioni dietro l'aumento dei dazi

La decisione di innalzare i dazi è stata giustificata da Trump con l'accusa che l’Unione Europea “non sta rispettando l’accordo commerciale precedentemente concordato”.

Sebbene non siano stati forniti dettagli specifici sui punti di disaccordo, il presidente ha enfatizzato la crescita del settore automobilistico negli Stati Uniti, citando investimenti record superiori ai 100 miliardi di dollari per la costruzione di nuovi impianti di produzione. Trump ha ribadito che l’UE non si sta comportando “come al solito” nel rispettare il quadro commerciale stabilito l’anno precedente, lasciando intendere una persistente insoddisfazione riguardo alle pratiche commerciali europee.

Il contesto degli accordi commerciali e le sfide legali

L’accordo commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea, firmato nel luglio dell’anno precedente da Donald Trump e dalla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, prevedeva un tetto tariffario del 15% sulla maggior parte dei beni.

Tuttavia, il quadro normativo ha subito una battuta d'arresto quest’anno, quando una sentenza della Corte Suprema statunitense ha dichiarato illegittima l’autorità legale su cui il presidente si era basato per imporre tali dazi. Questa pronuncia ha costretto l’amministrazione a implementare un’imposta alternativa del 10%, in attesa di ulteriori indagini su presunti squilibri commerciali e questioni di sicurezza nazionale.

L’annuncio di questi nuovi dazi sulle auto UE si inserisce in un periodo particolarmente delicato per l'economia globale e per le dinamiche commerciali internazionali. Le relazioni tra Stati Uniti e Unione Europea, già oggetto di attenta osservazione, affrontano ora un ulteriore elemento di tensione, con potenziali ripercussioni sul settore automobilistico e sul commercio transatlantico.