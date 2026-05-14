Le previsioni per il 2026 delineano uno scenario positivo per il turismo italiano, con una netta ripresa del settore. Si attendono complessivamente 141,2 milioni di arrivi e 478,6 milioni di presenze, dati che segnano una crescita rispettivamente del 2,1% e dello 0,4% rispetto all’anno precedente. Questi numeri confermano una dinamica di recupero e sviluppo per l'industria turistica nazionale.

Ripresa dei flussi turistici: domestici e internazionali

In controtendenza rispetto alle tendenze degli ultimi anni, si osserva una significativa ripresa della componente domestica.

Quasi 64,8 milioni di italiani sono attesi generare oltre 213 milioni di pernottamenti, evidenziando un rinnovato interesse per le destinazioni interne. Parallelamente, sul fronte dell’incoming internazionale, si prevede l’arrivo di oltre 76 milioni di turisti stranieri nelle località italiane. Questo dato rafforza il ruolo crescente del mercato estero, che si conferma un pilastro fondamentale, rappresentando oltre il 55% delle presenze complessive previste e attestando la sua importanza strategica per l'economia turistica del Paese.

Impatto economico e l'evoluzione della stagionalità

Dal punto di vista economico, i flussi turistici sono stimati generare una spesa complessiva pari a 132,7 miliardi di euro, registrando una crescita del 4,0% rispetto al 2025.

Tuttavia, questo dinamismo economico potrebbe essere influenzato da fattori macroeconomici. Le stime preliminari indicano un’inflazione acquisita per il 2026 al 2,4%, mentre quella relativa ai prodotti energetici non regolamentati potrebbe raggiungere il 7,9%. Questi incrementi potrebbero avere possibili effetti sui costi della mobilità turistica e sui consumi legati alle vacanze, richiedendo attenzione da parte degli operatori del settore.

Un altro aspetto rilevante che emerge dalle analisi è il progressivo allungamento della stagione turistica. Lo “StagioMetro”, un indice composito ideato per misurare il grado di stagionalità del sistema turistico, si attesta a quota 106,0. Questo indicatore, basato sulla concentrazione dei flussi nei mesi estivi, sul peso delle “code stagionali” e sul rapporto tra mese di punta e mese meno intenso, rivela una diminuzione della quota di presenze concentrate nei mesi estivi, che scende al 56,9%.

Al contempo, si registra un aumento del peso delle “code stagionali”, ovvero i periodi di marzo-maggio e ottobre-novembre, che raggiungono il 29,4%. Questo suggerisce una maggiore distribuzione dei flussi turistici lungo l'arco dell'anno, favorendo una destagionalizzazione dell'offerta.