Uber Eats ha raggiunto un accordo significativo in Spagna, accettando di versare circa 110 milioni di euro per risolvere un contenzioso con l’Ispettorato del lavoro. La somma è destinata a coprire i contributi previdenziali non versati a circa 60mila rider, inquadrati come lavoratori formalmente autonomi ma considerati di fatto dipendenti secondo la normativa spagnola. Il periodo interessato dai mancati versamenti alla previdenza sociale va dal 2022 al 2025.

L’azienda ha formalmente riconosciuto il debito in un documento inviato alle autorità spagnole, con l’obiettivo di chiudere l’indagine aperta sul modello occupazionale adottato negli ultimi anni.

Questo caso si inserisce pienamente nell’applicazione della cosiddetta “legge rider”, una normativa che impone alle piattaforme digitali di inquadrare i fattorini come lavoratori subordinati. Già a inizio 2026, Uber Eats aveva annunciato l’abbandono del sistema basato su collaboratori definiti ‘falsi autonomi’, dichiarando la piena intenzione di conformarsi alla legislazione vigente.

La “legge rider” e il quadro normativo spagnolo

La “legge rider” è entrata in vigore in Spagna nell’agosto 2021, stabilendo il divieto per le piattaforme di impiegare i propri fattorini con contratti da lavoratori autonomi. Questa legislazione riconosce una chiara relazione di dipendenza e controllo tra le aziende e i rider, equiparando il loro rapporto a quello dei dipendenti tradizionali.

Tale interpretazione è stata rafforzata da diverse sentenze del Tribunale Supremo spagnolo, che hanno evidenziato come le piattaforme organizzino il lavoro dei rider e ne valutino le prestazioni attraverso l’uso di algoritmi e feedback da parte dei clienti.

Inizialmente, nel 2022, Uber Eats aveva adottato un modello ibrido, impiegando sia rider assunti come dipendenti sia collaboratori autonomi. Tuttavia, le crescenti pressioni esercitate dall’Ispettorato del lavoro e dal Ministero del Lavoro, sotto la guida della vicepremier Yolanda Díaz, hanno spinto la società a rivedere la propria strategia. Díaz ha sottolineato con fermezza che “Nessuna azienda è al di sopra della legge”, evidenziando la determinazione delle autorità spagnole nel far rispettare la normativa.

Ripercussioni e futuro della gig economy in Europa

Il caso che ha coinvolto Uber Eats rappresenta un passaggio cruciale nel dibattito europeo sui diritti dei lavoratori della gig economy. In Spagna, il Ministero del Lavoro aveva già preso in considerazione l’avvio di azioni penali, misure già intraprese con successo contro altre importanti società del settore, come Glovo. L’Ispettorato del lavoro ha inoltre applicato sanzioni in numerose occasioni, e la Procura ha avviato iniziative giudiziarie contro le piattaforme che non si sono conformate alla “legge rider”.

L’accordo raggiunto da Uber Eats potrebbe avere significative ripercussioni e fungere da precedente anche in altri Paesi dell’Unione europea, tra cui l’Italia.

Qui, il tema della tutela dei rider e dei lavoratori impiegati tramite piattaforme digitali è oggetto di un’attenzione crescente e di un acceso dibattito, con l’obiettivo di garantire maggiori diritti e protezioni a questa categoria di lavoratori.