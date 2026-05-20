Il 20 maggio 2026, l'Unione Europea ha compiuto un passo significativo verso la finalizzazione dell'accordo commerciale con gli Stati Uniti. Il Consiglio dell’Unione europea e il Parlamento europeo hanno infatti raggiunto un'intesa provvisoria relativa all'attuazione delle disposizioni tariffarie contenute nella Dichiarazione congiunta UE-USA, siglata precedentemente il 21 agosto 2025. L'annuncio è stato dato dalla presidenza cipriota dell'UE, confermando il raggiungimento di un compromesso.

Questa intesa provvisoria fa seguito all'accordo di Turnberry, in Scozia, dove era stato stabilito un dazio del 15% sulla maggior parte dei prodotti europei.

L'intesa era stata siglata tra l'allora presidente Donald Trump e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. La definizione del testo definitivo da parte dell'UE era diventata urgente, anche a fronte delle minacce di Trump di imporre nuove tariffe qualora la ratifica non fosse avvenuta entro il 4 luglio. I negoziatori, rappresentanti del Parlamento europeo e delle capitali, hanno condotto lunghe trattative, raggiungendo il compromesso decisivo dopo la mezzanotte.

Dettagli e Compromessi dell'Accordo Commerciale

Il ministro cipriota dell’Energia, del Commercio e dell’Industria, Michael Damianos, ha sottolineato l'importanza del risultato, affermando che «l’Unione Europea mantiene i suoi impegni».

Damianos ha inoltre evidenziato come sia nell'interesse reciproco di entrambe le parti «mantenere un partenariato transatlantico stabile, prevedibile ed equilibrato».

Per raggiungere l'intesa, il Parlamento europeo ha dovuto rivedere alcuni emendamenti inizialmente proposti, considerati inaccettabili dagli Stati Uniti. Tra questi, una clausola di sospensione, che avrebbe permesso di annullare le condizioni tariffarie favorevoli in caso di violazione dei termini da parte degli USA, è stata ridimensionata. Ancora più significativa è stata l'eliminazione della clausola "sunrise", che subordinava l'entrata in vigore dell'accordo al pieno rispetto degli impegni americani. La clausola "sunset", che prevedeva una scadenza automatica dell'intesa, è stata invece posticipata, fissando la sua validità fino alla fine del 2029.

Implicazioni Economiche e Relazioni Commerciali

L'accordo di Turnberry ha delineato un quadro tariffario specifico: dazi del 15% sulla maggior parte dei prodotti europei, a fronte dell'impegno dell'UE di eliminare i propri dazi sulle merci statunitensi. Questo si inserisce in un contesto di scambi commerciali di vasta portata, con un volume d'affari tra UE e Stati Uniti che si attesta intorno ai 1.600 miliardi di euro (equivalenti a circa 1.900 miliardi di dollari). Gli Stati Uniti si confermano il principale partner commerciale dell'Unione Europea, sottolineando l'importanza strategica di tale accordo.

La ratifica dell'accordo entro la data limite fissata da Donald Trump è considerata di cruciale importanza.

L'obiettivo è scongiurare l'imposizione di dazi ancora più elevati su categorie di prodotti sensibili come auto e camion europei, per i quali l'ex presidente americano aveva minacciato un aumento delle tariffe dal 15% al 25%.