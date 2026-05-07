La Commissione Europea si appresta a varare un pacchetto di linee guida fondamentali per il settore del trasporto aereo, con l'obiettivo primario di tutelare i consumatori e stabilizzare il mercato in un periodo di crescente incertezza. A partire da domani, 8 maggio 2026, sarà formalmente chiarito che le compagnie aeree non potranno in alcun modo aumentare retroattivamente i prezzi dei biglietti già acquistati, anche qualora si verificassero rincari significativi nel costo del carburante. Questa decisione, annunciata a Bruxelles il 7 maggio 2026, risponde alla necessità di fornire certezza ai viaggiatori e agli operatori del settore, specialmente nel contesto della perdurante crisi in Medio Oriente.

Le nuove direttive, pur avendo natura non vincolante, rappresentano un punto di riferimento essenziale per le operazioni delle compagnie. Il loro scopo è quello di delineare un quadro normativo più trasparente e prevedibile. Tra gli aspetti principali che verranno affrontati figurano le norme relative agli slot aeroportuali, l'introduzione di un divieto di rifornimento in volo, la revisione degli obblighi di servizio pubblico e l'esplorazione dell'uso di nuovi combustibili importati. In particolare, si fa riferimento al combustibile statunitense di tipo A, che ad oggi non trova impiego nel mercato europeo.

Chiarimenti su prezzi e gestione degli slot

La Commissione Europea ha voluto essere categorica: il rincaro del carburante, per quanto possa rappresentare una sfida economica per le compagnie, non può in alcun modo giustificare né l'applicazione di aumenti retroattivi sui biglietti già emessi, né tantomeno deroghe alla fondamentale regola che impone l'utilizzo dell'80% degli slot aeroportuali assegnati.

Questa posizione ferma mira a prevenire pratiche commerciali scorrette e a garantire la continuità dei servizi.

Nonostante la situazione delle forniture di carburante sia attualmente considerata stabile, il documento in adozione è stato concepito per anticipare e chiarire le disposizioni operative in un periodo caratterizzato da una complessa crisi energetica. Tale crisi è strettamente legata agli sviluppi geopolitici, inclusa la guerra in Iran e le ripercussioni sulla navigazione e il commercio attraverso lo Stretto di Hormuz, snodo cruciale per l'approvvigionamento energetico globale.

La regolamentazione degli slot aeroportuali: "use it or lose it"

Un pilastro delle nuove linee guida riguarda la normativa europea sugli slot aeroportuali, comunemente nota come la regola del "use it or lose it".

Questa disposizione impone alle compagnie aeree di utilizzare almeno l'80% degli slot di decollo e atterraggio loro assegnati. La mancata osservanza di tale soglia comporta il rischio concreto di perdere gli slot non utilizzati negli anni successivi, favorendo così una maggiore rotazione e un accesso più equo per tutte le compagnie.

Questa regola è stata introdotta con il Regolamento (CEE) n. 95/93 e ha come obiettivi principali la garanzia di neutralità, trasparenza e non discriminazione nell'accesso ai principali aeroporti europei, in particolare quelli più congestionati. L'applicazione rigorosa di questa norma è fondamentale per ottimizzare l'efficienza delle infrastrutture aeroportuali e per assicurare che la capacità disponibile sia sfruttata al meglio, a beneficio dell'intero sistema del trasporto aereo e dei passeggeri.