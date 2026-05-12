Un recente rapporto ha rivelato un preoccupante ampliamento del divario di genere tra uomini e donne, con un impatto particolarmente significativo sulle pensioni. In Italia, il gap pensionistico tra i due generi ha raggiunto il 29%, un dato che evidenzia come le disparità nel trattamento previdenziale siano aumentate progressivamente nel tempo, anziché diminuire.

Questo studio, condotto da Unioncamere – l’Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un ente che rappresenta e coordina le Camere di commercio italiane per promuovere lo sviluppo economico – getta luce su una problematica strutturale che affligge il mercato del lavoro e la società.

L'analisi approfondita mostra che le differenze non si limitano esclusivamente agli importi delle pensioni, ma si estendono anche alla partecipazione attiva nel mondo del lavoro e alle effettive opportunità di carriera disponibili.

Il divario di genere e le sue radici nel lavoro

Il rapporto di Unioncamere sottolinea come le donne siano spesso caratterizzate da carriere più discontinue. Queste interruzioni, sommate a salari mediamente più bassi rispetto a quelli percepiti dagli uomini, rappresentano fattori cruciali che influenzano direttamente l'ammontare finale della pensione che le lavoratrici percepiranno al termine della loro vita professionale. La persistenza di un gap pensionistico così elevato, che si attesta al 29%, è una chiara indicazione di come le disuguaglianze accumulate durante la vita lavorativa si traducano in una significativa penalizzazione economica nella fase della pensione.

Le cause di questa disparità sono molteplici e profondamente radicate. Tra i fattori strutturali che contribuiscono all'allargamento del divario nel tempo, emerge una maggiore concentrazione di presenza femminile in settori economici caratterizzati da bassi redditi. A ciò si aggiunge una notevole difficoltà di accesso per le donne a ruoli apicali e posizioni di maggiore responsabilità e retribuzione all'interno delle aziende e delle organizzazioni. Questa combinazione di elementi frena la progressione di carriera femminile e incide negativamente sulla capacità di accumulare contributi previdenziali adeguati.

Implicazioni per l'occupazione e la crescita economica

Le osservazioni di Unioncamere evidenziano che la disparità di genere nel mondo del lavoro non solo penalizza le singole donne in termini di occupazione e retribuzione, ma ha anche un impatto più ampio e negativo sulle prospettive di crescita economica complessiva del Paese.

Un mercato del lavoro che non valorizza pienamente il potenziale femminile, limitandone le opportunità di carriera e retributive, si traduce in una perdita di produttività e innovazione per l'intero sistema economico.

Il documento ribadisce che le donne continuano a subire una penalizzazione sia per quanto riguarda le opportunità di impiego sia in relazione ai livelli retributivi. Questa condizione non solo perpetua il divario di genere, ma lo amplifica, creando un circolo vizioso che si riflette negativamente sulla sicurezza economica individuale e collettiva. Affrontare queste disuguaglianze strutturali è fondamentale per garantire una maggiore equità sociale e per sostenere uno sviluppo economico più inclusivo e robusto nel lungo periodo.