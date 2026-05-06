A marzo le vendite al dettaglio mostrano un aumento rispetto al mese precedente, con una crescita dello 0,8% in valore e dello 0,7% in volume. Su base annua, l’incremento è del 3,7% in valore e del 2,1% in volume, secondo quanto comunicato dall'Istat.

Nel primo trimestre dell’anno, rispetto ai tre mesi precedenti, le vendite al dettaglio registrano un ulteriore aumento, pari allo 0,6% in valore e allo 0,2% in volume. La crescita interessa sia il comparto alimentare, che segna un +0,9% in valore e +0,1% in volume, sia quello non alimentare, con un +0,6% in valore e +0,3% in volume.

Dinamiche di crescita per beni alimentari e non alimentari

All’interno del comparto non alimentare, si osservano variazioni tendenziali positive per quasi tutte le categorie merceologiche. L’incremento più marcato riguarda il settore delle dotazioni per informatica, telecomunicazioni e telefonia (+8,6%), mentre l’unica flessione significativa si registra per calzature, articoli in cuoio e da viaggio (-1,3%).

Rispetto a marzo 2025, il valore delle vendite risulta in aumento per tutte le forme distributive: cresce la grande distribuzione (+3,7%), così come le imprese su piccole superfici (+3,1%) e le vendite al di fuori dei negozi (+3,4%), mentre il commercio elettronico segna l’espansione più rilevante con un +11,2%.

Andamento del primo trimestre e performance delle forme distributive

Nel primo trimestre del 2026, su base congiunturale, le vendite mostrano un incremento dello 0,6% in valore e dello 0,2% in volume. La dinamica è condivisa da entrambi i comparti: gli alimentari aumentano dello 0,9% in valore e dello 0,1% in volume, mentre i non alimentari crescono dello 0,6% in valore e dello 0,3% in volume.

Su base annua, a marzo 2026, le vendite al dettaglio evidenziano una crescita del 3,7% in valore e del 2,1% in volume. Anche in questo caso l’aumento interessa sia i beni alimentari (+4,3% in valore e +1,5% in volume) sia quelli non alimentari (+3,3% in valore e +2,7% in volume).