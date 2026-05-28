Vincenzo Schiavo è stato rieletto presidente di Confesercenti Campania, confermando il suo mandato fino al 2030. L'assemblea, tenutasiil 28 maggio 2026 presso l'Auditorium dell'Hotel Royal Continental di Napoli, ha visto la partecipazione di seicento tra imprenditori, associati e delegati. Schiavo, vicepresidente nazionale con delega al Mezzogiorno, prosegue la sua guida dell'associazione, raggiungendo i diciassette anni di presidenza.

Nel suo intervento, Schiavo ha espresso soddisfazione per la fiducia rinnovata. "Essere rieletto è una grande soddisfazione.

Il mio impegno è per le nostre imprese, tutelandole e supportandole, garantendo certezza del credito e delle infrastrutture", ha dichiarato il presidente, rieletto per la quinta volta consecutiva.

Il sistema imprenditoriale campano e le priorità future

La relazione di Schiavo ha evidenziato il ruolo strategico della Campania nel panorama economico italiano. La regione conta 480.000 imprese attive, con una rete economica diffusa in tutti i comparti. Il settore terziario contribuisce per oltre il 55% al PIL regionale e rappresenta una colonna portante dell'occupazione privata.

Per il futuro, Schiavo ha delineato le priorità per la crescita delle imprese campane: rafforzamento del credito, digitalizzazione, sviluppo delle reti d'impresa, innovazione e internazionalizzazione.

Ha ribadito che "Le imprese campane non chiedono assistenzialismo: chiedono condizioni competitive per poter crescere."

Il presidente ha inoltre sottolineato l'importanza della Campania nel Mezzogiorno, definendola fondamentale per la crescita dell'Italia. Ha evidenziato la necessità di valorizzare il Mediterraneo come "grande opportunità" per l'espansione globale. Tra le misure auspicate, Schiavo ha menzionato investimenti nelle infrastrutture e una strategia efficace per distribuire i flussi turistici su tutto il territorio regionale.

Confesercenti Campania: rappresentanza e supporto alle imprese

Confesercenti Campania è una delle principali associazioni di rappresentanza delle imprese. Opera in sinergia con le articolazioni provinciali, come dimostrato dalla rielezione di Raffaele Esposito alla presidenza di Confesercenti Salerno.

L'associazione tutela e supporta gli operatori economici tramite attività di rappresentanza, servizi mirati e promozione di iniziative per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale locale, fungendo da punto di riferimento per il sistema imprenditoriale campano.