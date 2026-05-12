Wall Street ha inaugurato la seduta del 12 maggio con una performance contenuta e al di sotto della parità, risentendo dell'aumento dell'inflazione registrato nel mese di aprile. Nelle prime battute, il Dow Jones ha ceduto lo 0,13%, attestandosi a 49.545,48 punti. Il Nasdaq ha registrato una flessione dello 0,18%, scivolando a quota 26.200,74, mentre l'S&P 500 ha segnato un calo dello 0,06%, fermandosi a 7.394,51 punti.

Inflazione in crescita e impatto sui mercati

L'apertura debole dei principali indici statunitensi è giunta in seguito alla pubblicazione dei dati sull'inflazione, che ad aprile ha mostrato un'accelerazione significativa.

Il report del Bureau of Labor Statistics ha evidenziato che l'indice dei prezzi al consumo (CPI) è aumentato dello 0,6% su base mensile, portando l'inflazione annuale al 3,8%. Questo dato ha superato le aspettative degli economisti, che si attestavano al 3,7%, e rappresenta il livello più elevato dal maggio 2023. Tale incremento riflette il crescente impatto dei prezzi dell'energia e del petrolio, influenzati dalle tensioni geopolitiche in corso.

Prospettive sui tassi e andamento dei mercati

Il rialzo dell'inflazione complica notevolmente le prospettive di un possibile taglio dei tassi da parte della Federal Reserve. Le aspettative di mercato, che in precedenza prevedevano due riduzioni dei tassi nel corso del 2026, si sono ora ridotte, e gli operatori si attendono che la Fed mantenga i tassi invariati fino alla fine dell'anno.

Il quadro di incertezza è ulteriormente accentuato dall'aumento dei prezzi del petrolio: i future sul West Texas Intermediate (WTI) sono saliti del 2%, superando i 100 dollari al barile, e il Brent è aumentato del 3%, oltrepassando i 107 dollari al barile. Questi movimenti sono strettamente legati alle tensioni tra Stati Uniti e Iran, che continuano a esercitare pressione sui mercati energetici globali.

L'avvio di seduta odierno segue una giornata precedente in cui l'S&P 500 e il Nasdaq avevano toccato nuovi massimi storici. Tale rally era stato sostenuto dall'entusiasmo per i titoli legati all'intelligenza artificiale e dai risultati positivi delle principali società quotate. Tuttavia, la diffusione dei nuovi dati sull'inflazione ha innescato un cambio di sentiment tra gli investitori, che ora mostrano maggiore cautela in attesa di ulteriori dati economici previsti nei prossimi giorni.

La pausa nella forte ripresa dei titoli legati ai semiconduttori e all'IA, che avevano guidato il mercato al rialzo nelle sessioni recenti, ha visto Micron Technology calare oltre il 3,6% dopo un'impennata la settimana precedente. Anche Intel ha registrato un calo del 3,74%.