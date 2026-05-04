La giornata del 4 maggio 2026 ha segnato un'apertura in netto calo per Wall Street, con i principali indici azionari statunitensi che hanno registrato perdite significative fin dalle prime battute. Questo avvio negativo è stato fortemente influenzato dalle crescenti tensioni geopolitiche che si stanno verificando nello Stretto di Hormuz, un fattore che ha generato una marcata incertezza tra gli operatori di mercato. Nello specifico, il Dow Jones Industrial Average ha evidenziato una flessione dello 0,33%, portando il suo valore a 49.318,20 punti.

Anche il Nasdaq Composite ha ceduto terreno, registrando una diminuzione dello 0,04% e attestandosi a 25.108,64 punti. L'S&P 500 ha seguito la stessa tendenza ribassista, perdendo lo 0,19% e chiudendo la fase iniziale delle contrattazioni a 7.216,63 punti.

Dettagli sull'andamento degli indici all'apertura

Le prime fasi della seduta di contrattazioni hanno fornito un quadro più dettagliato delle dinamiche di mercato. Il Dow Jones Industrial Average ha visto una perdita di 82,6 punti, corrispondente a una variazione negativa dello 0,17%, e si è posizionato a quota 49.416,66. Parallelamente, lo S&P 500 ha registrato una diminuzione più contenuta, pari a 1,7 punti, ovvero lo 0,02%, scendendo a 7.228,38 punti.

Anche il Nasdaq Composite ha contribuito a questa tendenza generale, perdendo 2,3 punti, che si traduce in una flessione dello 0,01%, e attestandosi a 25.112,18 punti. Questi movimenti iniziali hanno chiaramente indicato una propensione alla vendita da parte degli investitori, riflettendo la loro reazione immediata al contesto internazionale e alle aspettative per la giornata.

Le tensioni nello Stretto di Hormuz e l'incertezza degli investitori

La ragione principale dietro l'apertura in calo dei mercati di Wall Street è strettamente legata all'escalation delle tensioni geopolitiche nello Stretto di Hormuz. Questa situazione ha avuto un impatto diretto e significativo sull'umore degli investitori, alimentando un senso di profonda incertezza e cautela.

Il clima di instabilità internazionale ha pesato sulle decisioni di acquisto e vendita, aggiungendosi alle preoccupazioni già esistenti derivanti dalle recenti oscillazioni legate ai risultati societari della scorsa settimana. Gli operatori finanziari stanno monitorando con estrema attenzione gli sviluppi della crisi in Medio Oriente, consapevoli delle potenziali e ampie ripercussioni che tali eventi possono avere non solo sui mercati globali, ma anche sulla stabilità economica complessiva. Lo Stretto di Hormuz, in particolare, rappresenta un nervo scoperto per l'economia mondiale, data la sua importanza strategica per il transito di risorse energetiche e commerciali.