Wizz Air ha annunciato un rafforzamento della presenza nel sistema aeroportuale campano. L'espansione, comunicata il 18 maggio 2026, prevede un incremento delle operazioni sia a Napoli-Capodichino sia al nuovo scalo di Salerno-Costa d'Amalfi, con nuove rotte e aumento frequenze.

La compagnia, operativa dal 2004 in Italia, inquadra questa mossa in una strategia di crescita per potenziare i collegamenti tra la Campania e destinazioni europee. Wizz Air ha sottolineato l'importanza strategica degli scali campani, definendoli "piattaforma per la crescita del traffico passeggeri e lo sviluppo del turismo locale".

Nuovi Collegamenti e Investimenti

L'iniziativa include nuove rotte dirette da Napoli e Salerno verso Londra, Parigi, Praga e Varsavia. L'aeroporto di Salerno-Costa d'Amalfi, inaugurato di recente, ospiterà voli internazionali, consolidando il ruolo della Campania come hub tra il Sud Italia e l'Europa.

Parallelamente, Wizz Air ha annunciato investimenti mirati per migliorare i servizi a terra e aumentare la capacità operativa. L'obiettivo è offrire ai passeggeri maggiori opzioni di viaggio e un'esperienza aeroportuale efficiente.

Il Sistema Aeroportuale Campano

Il sistema aeroportuale della Campania è costituito dagli scali di Napoli-Capodichino e Salerno-Costa d'Amalfi. Napoli è principale accesso al Sud Italia, con un'ampia rete di collegamenti.

Salerno, rinnovato e ampliato,supporterà il traffico turistico e decongestionerà l'aeroporto partenopeo.

Entrambi gli aeroporti sono gestiti da Gesac, responsabile di gestione, sviluppo e promozione delle infrastrutture campane. La sua missione è garantire uno sviluppo sostenibile degli scali, favorendo connettività e competitività della regione a livello europeo.