Il prezzo del gas ha registrato un significativo calo il 18 giugno 2026, aprendo in ribasso e scendendo sotto i 41 euro al megawattora. Si tratta della prima volta che le quotazioni toccano questo livello dal 20 aprile dello stesso anno. I contratti future sul mese di luglio hanno evidenziato una netta diminuzione del 3,65%, con il valore che si è attestato a 40,39 euro al MWh. Questa flessione è una diretta conseguenza dell'annuncio della firma di un importante accordo tra Stati Uniti e Iran, avvenuto a Versailles durante una cena tra il presidente Usa Donald Trump e il presidente francese Emmanuel Macron.

Impatto sui mercati energetici globali

L'intesa raggiunta tra Washington e Teheran ha generato effetti immediati e diffusi su tutti i mercati energetici. La prospettiva di una riapertura dello stretto di Hormuz e, di conseguenza, di una ripresa degli approvvigionamenti energetici, ha infuso un clima positivo nel mondo finanziario. Il prezzo del petrolio Brent, considerato il riferimento per il mercato europeo, ha subito un decremento del 3,74%, posizionandosi a 83,59 dollari al barile. Parallelamente, il Wti, punto di riferimento per gli Stati Uniti, ha registrato un calo ancora più marcato, pari al 4,02%, raggiungendo gli 80,86 dollari al barile. Anche le quotazioni del gas ad Amsterdam hanno seguito questa tendenza ribassista, con una flessione del 5,9% che ha portato il prezzo a 44,09 euro al megawattora.

La reazione delle Borse e i settori in evidenza

La risposta dei mercati borsistici è stata complessivamente favorevole. Il Ftse Mib ha concluso la giornata in rialzo dello 0,70%, mentre le Borse statunitensi hanno mostrato una forte crescita già in apertura: l'indice Dow Jones ha guadagnato l'1,24%, il Nasdaq ha segnato un +2,34% e l'S&P 500 ha aperto con un +1,49%. In questo scenario di ottimismo, i titoli delle compagnie aeree e del turismo hanno beneficiato di robusti recuperi, alimentando la speranza di un ritorno a livelli più accettabili per il costo del carburante. Al contrario, il previsto effetto deflattivo sui prezzi dell'elettricità ha penalizzato il settore delle utilities. A Milano, Eni ha registrato un calo del 5,2%, e a seguire, Snam, Italgas e Terna hanno visto le loro quotazioni scendere di circa l'1,8%.

Il contesto dell'accordo diplomatico

L'accordo tra Stati Uniti e Iran, siglato e annunciato dal presidente Usa Donald Trump a Versailles, durante un incontro con il presidente francese Emmanuel Macron, rappresenta il fulcro di queste dinamiche di mercato. L'evento ha generato un impatto immediato sulle aspettative degli operatori, in particolare per quanto concerne la stabilità e la disponibilità degli approvvigionamenti energetici. Questa nuova intesa diplomatica ha influenzato direttamente le quotazioni di gas e petrolio, innescando una reazione positiva e generalizzata sui principali mercati finanziari internazionali.