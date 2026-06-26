Ance Caserta ha proposto la creazione di un Atlante provinciale del patrimonio per l’housing sociale e un tavolo di monitoraggio permanente. L'iniziativa, presentata il 26 giugno 2026, mira a colmare il gap informativo e amministrativo sull'emergenza casa a Caserta. Una ricerca ha evidenziato la necessità di una pianificazione integrata per recupero patrimonio, accessibilità abitativa e sviluppo urbano. Si stima che 35-40 mila famiglie casertane della “fascia grigia” (reddito annuo 13-19 mila euro) potrebbero beneficiarne, con un'incidenza del mutuo sul reddito del 26,7%, sotto la soglia di criticità.

Emergenza Abitativa e Proposte

In Italia, solo il 3,5% delle famiglie vive in alloggi sociali, 600 mila attendono una casa popolare e oltre 1,2 milioni in affitto vivono in disagio economico. Antonio Pezone, presidente di Ance Caserta, ha annunciato un “tavolo permanente per affrontare la casa, tema costituzionale”, mirando a trasformare il bisogno abitativo in opportunità di sviluppo. L'assessora regionale all'Ambiente, Claudia Pecoraro, ha definito l'housing sociale una leva strategica contro disuguaglianze e per la coesione. La Regione Campania promuove politiche abitative sui bisogni di cittadini e famiglie, favorendo rigenerazione urbana e sostenibilità. Fabio Napoli, presidente ANCE AIES Salerno, ha ribadito l'impegno degli imprenditori per un modello abitativo più sostenibile e inclusivo.

Contesto Edilizio e Nuove Strategie

Il comparto dell’edilizia a Caserta ha registrato nel 2025 una contrazione: -2% nei volumi di investimento, -1,8% nel saldo imprese attive e -4% negli operai occupati (oltre 17 mila addetti). Questo declino è superiore alla media nazionale. La fine dei bonus fiscali e del PNRR impone nuove strategie, con focus su rigenerazione urbana, edilizia convenzionata e social housing. Ance Caserta ha richiesto un confronto con le istituzioni per un nuovo quadro normativo e finanziario post-PNRR. Le proposte includono la riconversione di edifici abbandonati e la creazione di infrastrutture moderne, per incentivare un'edilizia a prezzi calmierati, sostenibile e accessibile, per giovani coppie, famiglie monoreddito e lavoratori.